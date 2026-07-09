Südkorea auf der Suche nach einem neuen Trainer: Bekannte Namen unter den Kandidaten

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Südkorea auf der Suche nach einem neuen Trainer: Bekannte Namen unter den Kandidaten

Es wird berichtet, dass die südkoreanische Nationalmannschaft nach ihrem enttäuschenden Abschneiden bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer ist.

Laut Star News Korea werden zwei Hauptkandidaten für den Posten in Betracht gezogen. Einer von ihnen ist Roberto Martínez, der kürzlich die portugiesische Nationalmannschaft verlassen hat.

Martínez als Option für Korea im Gespräch

Roberto Martínez betreute die portugiesische Nationalmannschaft bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

Da die Portugiesen jedoch nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen konnten, trat der Fachmann von seinem Amt zurück.

Nun wird berichtet, dass er in die engere Auswahl für den Cheftrainerposten der südkoreanischen Nationalmannschaft aufgenommen wurde.

Paulo Bento ist ebenfalls ein Hauptkandidat

Quellen zufolge ist ein weiterer Top-Kandidat Paulo Bento.

Der portugiesische Trainer führte Südkorea bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar ins Achtelfinale. Daher ist seine Kandidatur für die Koreaner eine sehr vertraute Option.

Das Team ist derzeit ohne Trainer

Aktuell ist der Posten des Cheftrainers der südkoreanischen Nationalmannschaft vakant.

Zuvor wurde bekannt gegeben, dass Hong Myung-bo nach dem enttäuschenden Ausscheiden in der Gruppenphase der WM 2026 entlassen wurde.

Korea bereitet sich auf einen Neuanfang vor

Der südkoreanische Fußballverband steht nun vor einer wichtigen Entscheidung.

Auf der einen Seite steht Paulo Bento, der das Umfeld der Mannschaft bestens kennt, auf der anderen Seite Roberto Martínez, der bereits Portugal und andere Nationalteams trainiert hat.

Für den koreanischen Fußball ist die nächste Entscheidung nicht nur eine Trainerfrage, sondern könnte die strategische Ausrichtung für kommende Turniere maßgeblich bestimmen.

SüdkoreaFußballFIFA-WeltmeisterschaftRoberto MartínezPaulo Bento
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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