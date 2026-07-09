Aurelien Tchouameni verlängert Vertrag bei Real Madrid: Plan von Manchester United gescheitert

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Aurelien Tchouameni verlängert Vertrag bei Real Madrid: Plan von Manchester United gescheitert

Real Madrids Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni hat alle Spekulationen um seine Zukunft beendet. Der talentierte französische Fußballer hat sich entschieden, in der spanischen Hauptstadt zu bleiben und einen neuen langfristigen Vertrag beim Verein unterzeichnet. Diese Entscheidung ist ein unerwarteter Rückschlag für die Giganten der englischen Premier League, insbesondere für Manchester United, die den Spieler verpflichten wollten. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Nach Informationen von RMC Sport ist die Vereinbarung zwischen Aurelien Tchouameni und der Führung von Real Madrid bis Juni 2031 gültig. Dieser neue Vertrag unterstreicht, wie wichtig der Spieler für das Projekt des Teams ist. Zuvor gab es Berichte, dass Manchester United bereit sei, über 100 Millionen Euro für ihn auszugeben, doch die neue Vereinbarung hat die Möglichkeit eines Transfers komplett ausgeschlossen.

Der Einfluss von Jose Mourinho und das neue Projekt

Die Zeitung Marca betont, dass der neue Cheftrainer des Teams, Jose Mourinho, eine entscheidende Rolle beim Verbleib des Spielers in Madrid gespielt hat. Der portugiesische Taktiker hat persönlich mit Aurelien Tchouameni gesprochen und ihn davon überzeugt, dass er ihn als zentrale Figur in den zukünftigen Plänen des Teams sieht. Mourinho hat absolute Autorität bei der Kaderzusammenstellung und betrachtet den französischen Mittelfeldspieler als integralen Bestandteil der Mannschaft.

Zuletzt hatten Gerüchte über die Atmosphäre bei Real Madrid und Missverständnisse mit Federico Valverde die Spekulationen über einen möglichen Abgang von Aurelien Tchouameni verstärkt. Doch die Vereinsführung und der Trainerstab zeigten volles Vertrauen in die Fähigkeiten des Spielers. Dies wirkte sich positiv auf die mentale Verfassung des Spielers aus und festigte seinen Wunsch, beim "Königlichen Klub" zu bleiben.

Das Scheitern von Manchester United auf dem Transfermarkt

Für Manchester United ist dies der nächste Misserfolg in diesem Transferfenster. Der Verein hatte zuvor bereits den Transfer von Matheus Fernandes an Tottenham verloren. Auch im Fall von Aurelien Tchouameni wurde die Führung des Manchester-Klubs durch ihre Trägheit bei der Vorbereitung der Finanzpakete ausgebremst. Nun sind die "Red Devils" gezwungen, ihr Augenmerk auf den Chelsea-Spieler Andrey Santos zu richten.

Derzeit konzentriert sich Aurelien Tchouameni auf seine Teilnahme an der französischen Nationalmannschaft. Nachdem er eine Muskelverletzung auskuriert hat, ist der Spieler wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Er wird Didier Deschamps für das wichtige Spiel gegen Marokko zur Verfügung stehen. Der neue Vertrag mit Real Madrid ermöglicht es ihm, in der K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft befreit und mit vollem Einsatz aufzuspielen.

Diese Vereinbarung ist Teil der langfristigen Strategie von Real Madrid. Der Verein strebt an, seine Vormachtstellung im europäischen Fußball durch das Halten junger und talentierter Spieler fortzusetzen. Aurelien Tchouameni bleibt ein zentrales Bindeglied dieser Strategie.

Real MadridManchester UnitedAurelien TchouameniTransferJose Mourinho
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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