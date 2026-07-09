Barcelona verstärkt den Angriff: Offizielles Angebot für Karim Adeyemi abgegeben

Der spanische Klub Barcelona hat vor dem Sommer-Transferfenster ernsthafte Bemühungen gestartet, seinen Kader zu verstärken. Die Katalanen haben ein offizielles Angebot für den Transfer des talentierten Flügelspielers Karim Adeyemi von Borussia Dortmund abgegeben. Dieser Schritt ist Teil der strategischen Pläne des Klubs, das Offensivpotenzial zu erhöhen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen von Sky Sport konnte sich der 24-jährige deutsche Nationalspieler nicht auf eine Vertragsverlängerung mit Borussia Dortmund einigen und hat dem Vereinsvorstand seinen Wechselwunsch mitgeteilt. Berichten zufolge wurde zwischen dem Spieler und Barcelona eine mündliche Einigung über einen langfristigen Vertrag erzielt. Nun liegt der Fokus auf der finalen Ablösesumme zwischen den Vereinen.

Der Hansi-Flick-Faktor und Transferdetails

Die Rolle von Barcelona-Cheftrainer Hansi Flick ist bei diesem Transfer entscheidend. Flick hat während seiner Zeit bei der deutschen Nationalmannschaft mit Karim Adeyemi zusammengearbeitet und kennt dessen Fähigkeiten sehr genau. Der Trainer ist überzeugt, dass die hohe Geschwindigkeit und der vertikale Spielstil des Spielers perfekt in seine taktischen Schemata passen, insbesondere in sein auf hohem Pressing basierendes System.

Borussia Dortmund bewertet seinen Star auf etwa 40 Millionen Euro. Der deutsche Klub ist geneigt, den Spieler im aktuellen Transferfenster zu verkaufen, um ihn im nächsten Jahr nicht ablösefrei oder zu einem niedrigen Preis ziehen lassen zu müssen. Auch der bekannte Berater Jorge Mendes ist aktiv in den Transferprozess involviert, nachdem er seinen Klienten bereits mehrfach dem katalanischen Klub angeboten hatte.

Die weiteren Pläne des Klubs

Es wird erwartet, dass Karim Adeyemi im Angriff von Barcelona an der Seite von Stars wie Lamine Yamal und Raphinha agiert. Seine Fähigkeit, auf beiden Flügeln sowie als Mittelstürmer zu spielen, bietet dem Trainerstab zusätzliche Optionen. Laut Goal.com beeinträchtigt dieser Transfer die anderen Pläne des Klubs nicht.

Der bekannte Insider Fabrizio Romano betonte, dass die Ankunft von Adeyemi die Suche von Barcelona nach einem Mittelstürmer nicht stoppen wird. Der Klub hält Julian Alvarez weiterhin als Hauptziel fest. Es wird erwartet, dass der argentinische Stürmer langfristig der Haupttorjäger des Teams wird. Trotz finanzieller Schwierigkeiten beabsichtigt die Führung von Barcelona, den Kader weiterhin qualitativ hochwertig zu erneuern.