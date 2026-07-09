Erling Haaland bezeichnet Sieg gegen Brasilien als „unwirklich“

Eine echte Sensation in der Fußballwelt: Die norwegische Nationalmannschaft hat den fünffachen Weltmeister Brasilien im Achtelfinale der Weltmeisterschaft aus dem Turnier geworfen. Erling Haaland, der Hauptakteur dieses historischen Sieges, teilte nach dem Spiel seine Emotionen und betonte, dass es immer noch schwer zu glauben sei, was passiert ist. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem dramatischen Duell in New Jersey stellte der Stürmer von Manchester City erneut sein Können unter Beweis. Erling Haaland erzielte in der 79. Minute per Kopf den Führungstreffer und sicherte sich in der 90. Minute mit einem präzisen Schuss ins untere Eck einen Doppelpack, womit er die Norweger zum ersten Mal in ihrer Geschichte ins Viertelfinale führte. Laut Goal.com ist dieser Sieg ein beispielloses Ergebnis für den norwegischen Fußball.

Historischer Sieg und Emotionen

Nach dem Spiel äußerte sich Erling Haaland auf seinem YouTube-Kanal und gab zu, dass der Sieg gegen eine Großmacht wie Brasilien für ihn wie ein unerfüllbarer Traum schien. „Brasilien ist eine echte Fußballnation. Es ist eine Mannschaft mit legendären Spielern und einer reichen Geschichte, die jeder Junge kennt, wenn er anfängt, Fußball zu lernen. Allein gegen sie auf dem Platz zu stehen, war für mich ein surrealer Moment“, sagte der norwegische Star.

Laut dem Stürmer ermöglichte es die Tatsache, dass Brasilien als klarer Favorit galt, den Schützlingen von Stale Solbakken, befreit und ohne Druck aufzuspielen. Bemerkenswert ist, dass Bruno Guimaraes während des Spiels einen Elfmeter für Brasilien verschoss und auch ein spätes Tor von Neymar die Niederlage der Südamerikaner nicht mehr abwenden konnte.

Rennen um den Goldenen Schuh und der nächste Gegner

Mit diesem Doppelpack hat Erling Haaland seine Trefferzahl im laufenden Turnier auf 7 erhöht und zieht im Rennen um den Goldenen Schuh mit Kylian Mbappé gleich. Auch die souveräne Leistung des norwegischen Torhüters Orjan Nyland trug maßgeblich zum Erfolg bei. Nun treffen die Skandinavier im Viertelfinale auf die englische Nationalmannschaft.

Das Spiel gegen England, das am Samstag in Miami stattfindet, wird für Norwegen die nächste große Herausforderung. Auch die „Three Lions“ wollen nach ihrem schwierigen Spiel gegen Mexiko ihre Leistung steigern. Erling Haaland betonte, dass er derzeit nur an Erholung denke, da ihn das Spiel gegen Brasilien völlig erschöpft habe.