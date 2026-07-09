Juli wird zum Wendepunkt in der Superliga: 5 Spiele, die die Tabelle verändern könnten

In der usbekischen Superliga ist der Juli nicht nur ein gewöhnlicher Monat im Kalender; er könnte zu einem Monat der entscheidenden Duelle werden, die den Titelkampf maßgeblich beeinflussen.

Die Spitzenreiter treffen aufeinander, die Taschkent-Derbys leben wieder auf und in Fargʻona erwarten die Fans ein großes Spiel zwischen den ewigen Rivalen. Im Folgenden stellen wir 5 der interessantesten Begegnungen vor, die man im Juli nicht verpassen sollte.

Neftchi vs. Buxoro: Ein ernster Test für den Tabellenführer

Eines der zentralen Duelle des 12. Spieltags findet am 16. Juli in Fargʻona statt.

Während der Tabellenführer Neftchi mit 28 Punkten auf dem ersten Platz steht, liegt Buxoro mit 20 Punkten in den Top 3. Daher könnte dieses Spiel eine wichtige Wende im Titelrennen einleiten.

Die Teams trafen kürzlich im usbekischen Pokal in Buxoro aufeinander, wo das Spiel mit einem 0:0 endete. In der letzten Saison gewann Neftchi das Spiel in Fargʻona mit 1:0, wobei Jovan Jokić in der 89. Minute das entscheidende Tor erzielte.

Auch diesmal bleibt die Hauptfrage: Kann Neftchi die Führung festigen oder kehrt Buxoro mit wertvollen Punkten aus Fargʻona zurück?

Paxtakor vs. Lokomotiv: Alte Rivalität kehrt im Taschkent-Derby zurück

Am 17. Juli empfängt Paxtakor im Rahmen des 12. Spieltags Lokomotiv im eigenen Stadion.

Dies ist kein gewöhnliches Taschkent-Derby. Zwischen 2014 und 2019 waren die Begegnungen zwischen diesen beiden Teams entscheidend für den Titelkampf.

Das letzte Mal, dass Lokomotiv auswärts gegen Paxtakor gewann, war 2018 mit einem 3:1-Sieg. Dieser Erfolg war einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg der 'Eisenbahner' zur Meisterschaft.

Beim letzten Aufeinandertreffen im Paxtakor-Stadion gewannen die Gastgeber mit 3:1. Doniyor Abdumannopov erzielte einen Doppelpack, Dragan Ceran traf ebenfalls, während Sardor Abdunabiyev den Ehrentreffer für die Gäste erzielte.

Die Spannung in diesem Derby ist groß: Kann Paxtakor den Kampf um die Spitzenplätze fortsetzen oder gelingt Lokomotiv der lang ersehnte Auswärtssieg?

Buxoro vs. Bunyodkor: Versuchen die Gastgeber, die lange Serie zu brechen?

Am 21. Juli findet eines der wichtigen Spiele des 13. Spieltags in Buxoro statt.

Der Tabellendritte Buxoro empfängt den Fünftplatzierten Bunyodkor. Dieses Spiel ist für beide Teams im Kampf um die oberen Plätze von großer Bedeutung.

Die Statistik spricht jedoch nicht für die Gastgeber. Buxoro konnte Bunyodkor seit 2017 nicht mehr zu Hause besiegen.

Auch in der letzten Saison gewannen die 'Schwalben' das Duell mit 2:0. Tore von Bobur Yo‘ldoshev und Frane Ikić brachten den Gästen drei wichtige Punkte.

Wird Buxoro diesmal die Pechsträhne beenden oder beweist Bunyodkor erneut, dass sie ein unangenehmer Gegner sind?

Bunyodkor vs. Paxtakor: Ein neues Kapitel in einem fast 20-jährigen Derby

Am 26. Juli findet eines der prinzipiellsten Duelle im Taschkent-Fußball statt.

Bunyodkor empfängt Paxtakor zu Hause. Da beide Teams in der oberen Tabellenhälfte stehen, gewinnt dieses Derby noch mehr an Bedeutung.

Interessanterweise hat Bunyodkor in den letzten 5 Heim-Derbys der Superliga dreimal gegen Paxtakor gewonnen.

In der letzten Saison endete das Spiel im Bunyodkor-Stadion mit einem 1:1-Unentschieden. Temurxo‘ja Abduxoliqov und Igor Sergeyev waren die Torschützen.

Wer wird diesmal im Derby die Oberhand behalten: Setzt Bunyodkor die Heimtradition fort oder revanchiert sich Paxtakor beim Erzrivalen?

Neftchi vs. Navbahor: Das am meisten erwartete Spiel im Juli

Am 28. Juli findet in Fargʻona eines der am meisten erwarteten Spiele des Monats Juli statt. Neftchi empfängt den Erzrivalen Navbahor.

Ein weiterer Aspekt, der dieses Spiel noch spannender macht, ist das taktische Duell zwischen den jungen und vielversprechenden Trainern des usbekischen Fußballs, Timur Kapadze und Islom Ismoilov.

Die letzten Begegnungen der Teams in Fargʻona waren immer intensiv und kompromisslos. Besonders das Spiel der letzten Saison bleibt den Fans als eines der denkwürdigsten Comebacks in Erinnerung.

Damals lag Neftchi mit 1:2 zurück, konnte aber dank zweier Tore von Zoran Marušić noch einen 3:2-Sieg erringen.

Wird es auch diesmal ein unvergessliches Spektakel in Fargʻona geben? Oder revanchiert sich Navbahor für die schmerzhafte Niederlage aus dem Vorjahr?

Der Juli könnte in der Superliga viel entscheiden

Duelle zwischen den Spitzenreitern, Taschkent-Derbys und der große Wettbewerb in Fargʻona machen den Juli zu einer der wichtigsten Phasen im Kalender der Superliga.

Nach diesen 5 Begegnungen könnte sich die Situation im Titelrennen, bei den Top 3 und im Kampf um die Spitzenplätze drastisch verändern.