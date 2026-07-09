Capello nennt Messi den Größten: verschweigt aber einen wichtigen Unterschied

Der berühmte italienische Experte Fabio Capello äußerte sich zur aktuellen Form von Lionel Messi. Er bezeichnete den argentinischen Star als den größten Spieler der Geschichte, räumte aber auch ein, dass das Alter seinen Tribut fordert.

Laut Capello ist Messi nicht mehr der Spieler, der wie früher jeden auf dem Platz ausdribbeln kann, bleibt aber in entscheidenden Situationen eine Schlüsselfigur für sein Team.

„Messi ist der größte Spieler der Geschichte“

Als Fabio Capello über Messis Stellenwert im Fußball sprach, hob er besonders seine Technik und sein Talent hervor.

„Messi ist der größte Spieler der Geschichte. Natürlich macht sich das Alter bemerkbar. Er besitzt eine unvergleichliche technische Fertigkeit und echtes Fußballtalent“, sagte Capello.

Seiner Meinung nach hat Messis Niveau den Fußballfans über Jahre hinweg große Freude bereitet.

Capello stellte auch fest, dass sich Messi verändert hat

Der italienische Experte verglich Messis aktuellen Zustand mit seiner Glanzzeit.

„Er ist nicht mehr der Messi, der den Ball nimmt, drei Spieler ausdribbelt und ein Tor erzielt“, betonte er.

Capello sieht dies jedoch nicht als Kritik, sondern als natürlichen Prozess. Seiner Ansicht nach kann Messi trotz des Alters immer noch den Ausgang eines Spiels beeinflussen.

Vertrauen bleibt auch nach zwei Elfmetern bestehen

Capello erinnerte auch daran, dass Messi bei dieser Weltmeisterschaft zwei Elfmeter nicht verwandeln konnte.

Dennoch betonte er, dass die Verdienste des Argentiniers für den Fußball nicht an solchen Episoden gemessen werden können.

„Wir müssen immer dankbar für das sein, was er für den Fußball getan hat“, sagte Capello.

Haaland, Mbappe und Messi im Vergleich

Fabio Capello verglich Messi auch mit Erling Haaland und Kylian Mbappe.

Seiner Ansicht nach ist Haaland ein Spieler mit immenser körperlicher Kraft, während Mbappe Schnelligkeit und Technik vereint.

Messi zeigt auch, wenn er nicht mehr auf seinem Zenit ist, weiterhin brillante Aktionen auf dem Platz.

Das Spiel gegen Ägypten war ein weiteres Beispiel

Capello nannte das Spiel gegen Ägypten als Beispiel für Messis Fähigkeit, in entscheidenden Momenten ein Zeichen zu setzen.

Argentinien schaffte es, eine schwierige Situation zu überwinden und das Spiel zu gewinnen. Laut Capello kann Messi in solchen Momenten immer noch den Unterschied für sein Team ausmachen.

Messi ist nicht mehr so jung wie früher, aber eine einzige Entscheidung von ihm auf dem Platz kann immer noch das Schicksal eines ganzen Spiels verändern – das ist die Kernaussage von Capello.