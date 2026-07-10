Liste der Entdeckungen der WM 2026: Auch ein usbekischer Spieler ist dabei

Die WM 2026, die in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird, entdeckt nicht nur starke Mannschaften, sondern auch neue Stars.

Experten haben eine Liste der Spieler erstellt, die während des Turniers überzeugen konnten. Während einige bereits als Superstars zur Weltmeisterschaft kamen, rückten andere erst durch diesen Wettbewerb in den Fokus der Weltöffentlichkeit.

Abduqodir Husanov — Die große Entdeckung aus Usbekistan

Dass der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abduqodir Husanov, auf der Liste steht, verdient besondere Aufmerksamkeit.

Er galt bereits zuvor als talentierter Spieler. Doch die Weltmeisterschaft hat Husanov über den asiatischen Rahmen hinaus in das Blickfeld der internationalen Fußballgemeinschaft gerückt.

Der Verteidiger agierte in den Zweikämpfen souverän, organisierte die Abwehrreihe diszipliniert und bewies, dass er auch gegen die stärksten Stürmer der Welt bestehen kann.

Michael Olise — Die kreative Kraft Frankreichs

Auch der französische Nationalspieler Michael Olise gehört zu den Namen, die den Experten aufgefallen sind.

Er spielte eine wichtige Rolle dabei, gegnerische Verteidiger auf sich zu ziehen und Räume für seine Mitspieler zu schaffen. Während des Turniers wurde Olise als einer der kreativsten Spieler Frankreichs bewertet.

Vozinha — Der Held von Kap Verde

Der Hauptheld der Nationalmannschaft von Kap Verde war Torhüter Vozinha.

Der Keeper, dessen bürgerlicher Name Josimar Dias lautet, ermöglichte seinem Team durch seine Paraden, gegen starke Gegner mitzuhalten. Besonders das Spiel gegen Argentinien machte ihn zu einem der unvergesslichsten Spieler des Turniers.

Die Geschichte von Vozinha hat erneut bewiesen, dass eine Weltmeisterschaft einen wenig bekannten Spieler innerhalb weniger Wochen weltweit bekannt machen kann.

Lamine Yamal — Vom Talent zum Anführer

Der Spanier Lamine Yamal war bereits vor dem Turnier als Spieler mit einer glänzenden Zukunft bekannt.

Doch bei der WM 2026 zeigte er, dass er nicht nur ein talentierter Teenager ist, sondern ein Anführer, der in wichtigen Spielen den Unterschied ausmachen kann. Deshalb wird sein Name unter den Entdeckungen des Turniers genannt.

Erling Haaland — Er hob Norwegen auf ein neues Niveau

Es ist schwer, Erling Haaland als Entdeckung zu bezeichnen, da er bereits vor der WM einer der Stars des Weltfußballs war.

Dennoch hat er es aufgrund seiner Leistungen bei der WM 2026, seiner wichtigen Tore und der Tatsache, dass er die norwegische Nationalmannschaft auf die große Bühne geführt hat, in diese Liste geschafft.

Haalands erfolgreiche Auftritte lenkten die Aufmerksamkeit der Fans auf die gesamte norwegische Nationalmannschaft.

Ein einmonatiges Turnier kann die Karriere verändern

Die Weltmeisterschaft war schon immer die größte Bühne für Fußballer.

Die WM 2026 hat dies erneut gezeigt: Innerhalb weniger Wochen kann ein Spieler seine Karriere auf ein neues Level heben, das Interesse von Top-Clubs wecken und sich einen Namen im Weltfußball machen.