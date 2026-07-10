Eine neue Ära beginnt in Portugal: Ein bekannter Trainer für Ronaldo

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Eine neue Ära beginnt in Portugal: Ein bekannter Trainer für Ronaldo

Die Trainerfrage bei der portugiesischen Nationalmannschaft ist offiziell geklärt. Der Pressedienst des Verbandes gab die Ernennung von Jorge Jesus zum Cheftrainer bekannt.

Der 71-jährige Fachmann wird Portugal nun auf dem Weg zur Euro 2028 und zur WM 2030 vorbereiten. Seine letzte Station, Cristiano Ronaldo spielt beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr, was das Interesse zusätzlich steigert.

Portugal gibt offizielle Meldung bekannt

Der Pressedienst der portugiesischen Nationalmannschaft bestätigte die Ernennung von Jorge Jesus offiziell über seinen X-Account.

„Heute beginnt ein neuer Weg. Willkommen in der Nationalmannschaft, Mister Jorge Jesus“, heißt es in der Mitteilung.

Diese Ankündigung bedeutet den Beginn einer neuen Ära für die portugiesische Auswahl.

Große Aufgaben für Jesus

Zuvor hatte die Zeitung A Bola berichtet, dass der 71-Jährige Portugal durch die Qualifikations- und Vorbereitungsphasen für die Euro 2028 und die WM 2030 führen wird.

Dies zeigt, dass Jesus kein kurzfristiges Engagement, sondern ein mehrjähriges strategisches Projekt anvertraut wird.

Interessanter Aspekt bezüglich Ronaldo

Jorge Jesus' letzte Arbeitsstelle war der saudi-arabische Klub Al-Nassr.

Genau bei diesem Verein spielt der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo. Daher weckt die Verbindung zwischen dem neuen Trainer und Ronaldo im Hinblick auf zukünftige Entscheidungen im Nationalteam natürliches Interesse.

Meisterschaft mit Al-Nassr

Zur Information: Al-Nassr wurde in der vergangenen Saison Meister in Saudi-Arabien.

Jesus verließ den Verein im Sommer. Nun stellt er sich der nächsten großen Herausforderung seiner Karriere: der Leitung der portugiesischen Nationalmannschaft.

Ein neuer Weg für Portugal

Nachdem Portugal im Achtelfinale gegen Spanien ausschied und die WM 2026 beendete, wurden Veränderungen rund um das Team erwartet.

Die Ernennung von Jorge Jesus ist der erste große Schritt in diesem Prozess. Die entscheidende Frage lautet nun: Wie wird der erfahrene Coach den Spagat zwischen der neuen Generation und dem Erbe von Ronaldo meistern?

PortugalJorge JesusCristiano RonaldoFußballEuro 2028
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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