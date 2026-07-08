Portugaliya terma jamoasining inqirozi: Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo xatosi
Portugaliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki va nimchorak finaldayoq musobaqani tark etishi futbol olamida katta munozaralarga sabab boʻldi. Koʻpchilik buni bir davrning yakuni deb baholayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar buni avvaldan bashorat qilingan inqiroz sifatida koʻrmoqda. Roberto Martinez boshqaruvidagi jamoaning Ispaniyaga qarshi oʻyindagi nursiz magʻlubiyati nafaqat turnirdagi yurishni toʻxtatdi, balki bir butun "oltin avlod"ning imkoniyatlari boy berilganini koʻrsatib qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Cristiano Ronaldo 41 yoshida oʻzining oltinchi Jahon chempionatida ishtirok etib, tarixiy natija qayd etgan boʻlsa-da, uning maydondagi foydali ish koeffitsienti soʻroq ostida qoldi. Wayne Rooney sobiq jamoadoshining xayrlashuvini "futbol uchun qaygʻuli kun" deb ataganiga qaramay, tahlilchilar vaziyatga boshqacha nazar tashlamoqda. Ronaldo oʻzining jismoniy holati va irodasi bilan hayratlantirishda davom etsa-da, uning individual ambitsiyalari jamoaviy manfaatlardan ustun qoʻyilgani Portugaliyaning asosiy muammosiga aylandi.
Murabbiyning tushunarsiz qarorlariRoberto Martinezning tanlagan taktikasi va tarkib borasidagi qarorlari keskin tanqid qilinmoqda. Xususan, Ispaniyaga qarshi muhim bahsda Gonçalo Ramos kabi yosh va sermahsul hujumchining zaxirada qoldirilishi koʻpchilikni hayron qoldirdi. Martinez goʻyoki "Ronaldo va qolgan 10 kishi" tamoyili asosida ish tutib, jamoaning umumiy balansini qurbon qildi. Bu holat Evro-2024 turniridagi muvaffaqiyatsizlikning takrorlanishi boʻlib, murabbiy oʻz xatolaridan xulosa chiqarmagani koʻrinib qoldi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Portugaliya terma jamoasi tarkibi hozirda dunyodagi eng iqtidorli futbolchilardan tashkil topgan. Biroq, bu potensialdan toʻgʻri foydalanish oʻrniga, murabbiylar shtabi faqat bir yulduzning atrofida oʻyin qurishni afzal koʻrdi. Natijada, Bruno Fernandes, Bernardo Silva va boshqa yetakchilar oʻzlarining eng yaxshi sifatlarini namoyish eta olishmadi. Bu esa jamoaning hujumkorlik salohiyatini keskin pasaytirib yubordi.
Arlingtondagi magʻlubiyat tasodif emas, balki tizimli muammoning natijasidir. Portugaliya futbol federatsiyasi Roberto Martinezga ishonch bildirishda davom etgani, ammo murabbiyning Ronaldo omilidan voz kecha olmagani jamoani boshi berk koʻchaga olib kirdi. 25 yoshli Gonçalo Ramos Xorvatiya bilan oʻyinda gʻalaba golini urganiga qaramay, asosiy tarkibdan chetda qolaverdi, bu esa jamoa ichidagi raqobat muhitiga salbiy taʼsir koʻrsatdi.
Kelajak uchun xulosalarEndilikda Portugaliya futboli yangi davrni boshlashi shart. Cristiano Ronaldo fenomenal sportchi boʻlishi mumkin, ammo uning terma jamoadagi monopoliyasi tugashi kerakligi kunday ravshan. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari ham ushbu holatni diqqat bilan kuzatib borishdi, zero Portugaliya yulduzlarining oʻyini doimo bizning mintaqada ham katta qiziqish uygʻotgan. Jamoa oʻz oldiga yuksak maqsadlar qoʻyar ekan, avvalo murabbiy va yetakchi futbolchi oʻrtasidagi munosabatlarni qayta koʻrib chiqishi lozim.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Portugaliyaning 2026-yilgi mundialdagi muvaffaqiyatsizligi shunchaki omadsizlik emas, balki notoʻgʻri boshqaruv mevasidir. Agar jamoa oʻz vaqtida islohotlarni amalga oshirmasa, keyingi yirik turnirlarda ham iqtidorli avlodning umri sovrinlarsiz oʻtib ketaveradi. Futbol jamoaviy oʻyin ekanligini va hech bir shaxs milliy manfaatdan ustun turmasligini yana bir bor isbotladi.
…