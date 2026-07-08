Portugaliya terma jamoasining inqirozi: Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo xatosi

·131·Sport
Portugaliya terma jamoasining inqirozi: Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo xatosi

Portugaliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtiroki va nimchorak finaldayoq musobaqani tark etishi futbol olamida katta munozaralarga sabab boʻldi. Koʻpchilik buni bir davrning yakuni deb baholayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar buni avvaldan bashorat qilingan inqiroz sifatida koʻrmoqda. Roberto Martinez boshqaruvidagi jamoaning Ispaniyaga qarshi oʻyindagi nursiz magʻlubiyati nafaqat turnirdagi yurishni toʻxtatdi, balki bir butun "oltin avlod"ning imkoniyatlari boy berilganini koʻrsatib qoʻydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Cristiano Ronaldo 41 yoshida oʻzining oltinchi Jahon chempionatida ishtirok etib, tarixiy natija qayd etgan boʻlsa-da, uning maydondagi foydali ish koeffitsienti soʻroq ostida qoldi. Wayne Rooney sobiq jamoadoshining xayrlashuvini "futbol uchun qaygʻuli kun" deb ataganiga qaramay, tahlilchilar vaziyatga boshqacha nazar tashlamoqda. Ronaldo oʻzining jismoniy holati va irodasi bilan hayratlantirishda davom etsa-da, uning individual ambitsiyalari jamoaviy manfaatlardan ustun qoʻyilgani Portugaliyaning asosiy muammosiga aylandi.

Murabbiyning tushunarsiz qarorlari

Roberto Martinezning tanlagan taktikasi va tarkib borasidagi qarorlari keskin tanqid qilinmoqda. Xususan, Ispaniyaga qarshi muhim bahsda Gonçalo Ramos kabi yosh va sermahsul hujumchining zaxirada qoldirilishi koʻpchilikni hayron qoldirdi. Martinez goʻyoki "Ronaldo va qolgan 10 kishi" tamoyili asosida ish tutib, jamoaning umumiy balansini qurbon qildi. Bu holat Evro-2024 turniridagi muvaffaqiyatsizlikning takrorlanishi boʻlib, murabbiy oʻz xatolaridan xulosa chiqarmagani koʻrinib qoldi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Portugaliya terma jamoasi tarkibi hozirda dunyodagi eng iqtidorli futbolchilardan tashkil topgan. Biroq, bu potensialdan toʻgʻri foydalanish oʻrniga, murabbiylar shtabi faqat bir yulduzning atrofida oʻyin qurishni afzal koʻrdi. Natijada, Bruno Fernandes, Bernardo Silva va boshqa yetakchilar oʻzlarining eng yaxshi sifatlarini namoyish eta olishmadi. Bu esa jamoaning hujumkorlik salohiyatini keskin pasaytirib yubordi.

Arlingtondagi magʻlubiyat tasodif emas, balki tizimli muammoning natijasidir. Portugaliya futbol federatsiyasi Roberto Martinezga ishonch bildirishda davom etgani, ammo murabbiyning Ronaldo omilidan voz kecha olmagani jamoani boshi berk koʻchaga olib kirdi. 25 yoshli Gonçalo Ramos Xorvatiya bilan oʻyinda gʻalaba golini urganiga qaramay, asosiy tarkibdan chetda qolaverdi, bu esa jamoa ichidagi raqobat muhitiga salbiy taʼsir koʻrsatdi.

Kelajak uchun xulosalar

Endilikda Portugaliya futboli yangi davrni boshlashi shart. Cristiano Ronaldo fenomenal sportchi boʻlishi mumkin, ammo uning terma jamoadagi monopoliyasi tugashi kerakligi kunday ravshan. Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari ham ushbu holatni diqqat bilan kuzatib borishdi, zero Portugaliya yulduzlarining oʻyini doimo bizning mintaqada ham katta qiziqish uygʻotgan. Jamoa oʻz oldiga yuksak maqsadlar qoʻyar ekan, avvalo murabbiy va yetakchi futbolchi oʻrtasidagi munosabatlarni qayta koʻrib chiqishi lozim.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Portugaliyaning 2026-yilgi mundialdagi muvaffaqiyatsizligi shunchaki omadsizlik emas, balki notoʻgʻri boshqaruv mevasidir. Agar jamoa oʻz vaqtida islohotlarni amalga oshirmasa, keyingi yirik turnirlarda ham iqtidorli avlodning umri sovrinlarsiz oʻtib ketaveradi. Futbol jamoaviy oʻyin ekanligini va hech bir shaxs milliy manfaatdan ustun turmasligini yana bir bor isbotladi.

PortugaliyaCristiano RonaldoRoberto MartinezJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaKylian Mbappe va Lionel Messi oʻrtasidagi revansh: Fransiya yulduzi JCh-2026 taxtini koʻzlamoqdaBugun, 12:56Messi Qatardagi rekordini yangiladi: JCH-2026da telbavor statistika!Messi Qatardagi rekordini yangiladi: JCH-2026da telbavor statistika!Bugun, 12:53YECHLda debyut: "Sabax"ning tarixiy g‘alabasi va Rahmonaliyevning muvaffaqiyatiYECHLda debyut: "Sabax"ning tarixiy g‘alabasi va Rahmonaliyevning muvaffaqiyatiBugun, 12:48Jud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiJud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiBugun, 11:51Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Bugun, 11:51O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiO‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi