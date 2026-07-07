Cristiano Ronaldo futbolni tark etgach Gollivud yulduziga aylanishi mumkinmi
Futbol olamining ikki buyuk vakili Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi raqobat endi nafaqat maydonda, balki sportdan keyingi hayot yoʻnalishlarida ham davom etmoqda. Fransiyalik sobiq futbolchi Emmanuel Petitning fikricha, portugaliyalik yulduz oʻzining ashaddiy raqibi Lionel Messi hech qachon erisha olmaydigan yangi choʻqqini — Gollivud kino sanoatini zabt etish salohiyatiga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
1998-yilgi jahon chempioni Emmanuel Petit Jackpot City Casino nashriga bergan intervyusida Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlagach, shou-biznes olamida muvaffaqiyat qozonishi uchun barcha xislatlarga ega ekanligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, portugaliyalik hujumchining doimiy ravishda diqqat markazida boʻlishga intilishi va ommaviy tadbirlardagi faolligi uni kino olami uchun ideal nomzodga aylantiradi.
Petit ikki afsonaning xarakteridagi keskin farqlarni sanab oʻtdi. U Lionel Messi oʻzining bosiqligi va kamgapligi sababli bunday sohada oʻzini topa olmasligini taxmin qilmoqda. Messi koʻproq maydonda gapirishni afzal koʻradi va ortiqcha eʼtibordan qochishga harakat qiladi, Ronaldo esa aksincha, kamera va chiroqlar ostida oʻzini juda erkin his qiladi.
Shou-biznes va shaxsiy brend"Gollivud aktyorimi? Ronaldo xohlagan ishini qila oladi. Lionel Messi masalasida esa vaziyat butunlay boshqacha. Men Messini shou-biznesda tasavvur qila olmayman, u gapirishni yoki savollarga javob berishni yoqtirmaydi. U diqqat markazidan uzoqda boʻlishni xohlaydi, Ronaldo esa buni sevadi", — deydi Petit oʻz intervyusida.
Hozirda Al-Nassr safida toʻp surayotgan Cristiano Ronaldo yillar davomida nafaqat sportchi, balki global brend sifatida shakllandi. Uning ijtimoiy tarmoqlardagi auditoriyasi va reklama bozoridagi oʻrni har qanday kino yulduzinikidan kam emas. Shu sababli, uning Los-Anjelesdagi suratga olish maydonchalarida paydo boʻlishi koʻplab mutaxassislar tomonidan mantiqiy qadam sifatida koʻrilmoqda.
Inter Miami yulduzi Lionel Messi esa oʻzining kamtarin hayot tarzi bilan ajralib turadi. Petitning fikricha, argentinalik futbolchi matbuot anjumanlari va kino premyeralaridagi shov-shuvli muhitga moslasha olmaydi. Bu esa Ronaldoning faoliyatidan keyingi hayotida Messidan ustun kelishi mumkin boʻlgan kam sonli yoʻnalishlardan biri boʻlib qolishi mumkin.
Futbol geografiyasining kelajagiIntervyu davomida Petit nafaqat futbolchilarning kelajagi, balki jahon futboli infratuzilmasi haqida ham xavotirli fikrlar bildirdi. Xususan, u 2034-yilda Saudiya Arabistonida oʻtadigan jahon chempionatidan keyingi turnirlar taqdiri haqida toʻxtaldi. Uning fikricha, bunday yirik musobaqalarni tashkil etish uchun moliyaviy resurslar va davlat koʻmagi tobora kamayib bormoqda.
Sobiq futbolchi FIFAning Hindiston va Xitoy kabi yangi bozorlarni egallashga boʻlgan urinishlariga ham shubha bilan qaramoqda. Petitning taʼkidlashicha, Hindistonda kriket madaniyati shunchalik kuchliki, futbol u yerda hech qachon birinchi raqamli sportga aylana olmagan. Xitoyda esa futbolchilarning xorijga chiqmasligi va ichki tizimdagi muammolar rivojlanishga toʻsqinlik qilmoqda.
Shunday qilib, Cristiano Ronaldo oʻzining 40 yoshdan oshganiga qaramay, nafaqat maydonda rekordlar oʻrnatishda, balki kelajakdagi katta loyihalar uchun zamin tayyorlashda davom etmoqda. Uning Gollivuddagi ehtimoliy debyuti millionlab muxlislar uchun kutilmagan, ammo qiziqarli burilish boʻlishi shubhasiz.
…