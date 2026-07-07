Cristiano Ronaldo futbolni tark etgach Gollivud yulduziga aylanishi mumkinmi

·102·Sport
Cristiano Ronaldo futbolni tark etgach Gollivud yulduziga aylanishi mumkinmi

Futbol olamining ikki buyuk vakili Cristiano Ronaldo va Lionel Messi oʻrtasidagi raqobat endi nafaqat maydonda, balki sportdan keyingi hayot yoʻnalishlarida ham davom etmoqda. Fransiyalik sobiq futbolchi Emmanuel Petitning fikricha, portugaliyalik yulduz oʻzining ashaddiy raqibi Lionel Messi hech qachon erisha olmaydigan yangi choʻqqini — Gollivud kino sanoatini zabt etish salohiyatiga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

1998-yilgi jahon chempioni Emmanuel Petit Jackpot City Casino nashriga bergan intervyusida Cristiano Ronaldo faoliyatini yakunlagach, shou-biznes olamida muvaffaqiyat qozonishi uchun barcha xislatlarga ega ekanligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, portugaliyalik hujumchining doimiy ravishda diqqat markazida boʻlishga intilishi va ommaviy tadbirlardagi faolligi uni kino olami uchun ideal nomzodga aylantiradi.

Petit ikki afsonaning xarakteridagi keskin farqlarni sanab oʻtdi. U Lionel Messi oʻzining bosiqligi va kamgapligi sababli bunday sohada oʻzini topa olmasligini taxmin qilmoqda. Messi koʻproq maydonda gapirishni afzal koʻradi va ortiqcha eʼtibordan qochishga harakat qiladi, Ronaldo esa aksincha, kamera va chiroqlar ostida oʻzini juda erkin his qiladi.

Shou-biznes va shaxsiy brend

"Gollivud aktyorimi? Ronaldo xohlagan ishini qila oladi. Lionel Messi masalasida esa vaziyat butunlay boshqacha. Men Messini shou-biznesda tasavvur qila olmayman, u gapirishni yoki savollarga javob berishni yoqtirmaydi. U diqqat markazidan uzoqda boʻlishni xohlaydi, Ronaldo esa buni sevadi", — deydi Petit oʻz intervyusida.

Hozirda Al-Nassr safida toʻp surayotgan Cristiano Ronaldo yillar davomida nafaqat sportchi, balki global brend sifatida shakllandi. Uning ijtimoiy tarmoqlardagi auditoriyasi va reklama bozoridagi oʻrni har qanday kino yulduzinikidan kam emas. Shu sababli, uning Los-Anjelesdagi suratga olish maydonchalarida paydo boʻlishi koʻplab mutaxassislar tomonidan mantiqiy qadam sifatida koʻrilmoqda.

Inter Miami yulduzi Lionel Messi esa oʻzining kamtarin hayot tarzi bilan ajralib turadi. Petitning fikricha, argentinalik futbolchi matbuot anjumanlari va kino premyeralaridagi shov-shuvli muhitga moslasha olmaydi. Bu esa Ronaldoning faoliyatidan keyingi hayotida Messidan ustun kelishi mumkin boʻlgan kam sonli yoʻnalishlardan biri boʻlib qolishi mumkin.

Futbol geografiyasining kelajagi

Intervyu davomida Petit nafaqat futbolchilarning kelajagi, balki jahon futboli infratuzilmasi haqida ham xavotirli fikrlar bildirdi. Xususan, u 2034-yilda Saudiya Arabistonida oʻtadigan jahon chempionatidan keyingi turnirlar taqdiri haqida toʻxtaldi. Uning fikricha, bunday yirik musobaqalarni tashkil etish uchun moliyaviy resurslar va davlat koʻmagi tobora kamayib bormoqda.

Sobiq futbolchi FIFAning Hindiston va Xitoy kabi yangi bozorlarni egallashga boʻlgan urinishlariga ham shubha bilan qaramoqda. Petitning taʼkidlashicha, Hindistonda kriket madaniyati shunchalik kuchliki, futbol u yerda hech qachon birinchi raqamli sportga aylana olmagan. Xitoyda esa futbolchilarning xorijga chiqmasligi va ichki tizimdagi muammolar rivojlanishga toʻsqinlik qilmoqda.

Shunday qilib, Cristiano Ronaldo oʻzining 40 yoshdan oshganiga qaramay, nafaqat maydonda rekordlar oʻrnatishda, balki kelajakdagi katta loyihalar uchun zamin tayyorlashda davom etmoqda. Uning Gollivuddagi ehtimoliy debyuti millionlab muxlislar uchun kutilmagan, ammo qiziqarli burilish boʻlishi shubhasiz.

Cristiano RonaldoLionel MessiFutbolGollivudAl-Nassr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi va Argentina moʻjizasi: Misrga qarshi dramatik gʻalabaLionel Messi va Argentina moʻjizasi: Misrga qarshi dramatik gʻalabaKecha, 23:39Messi jahon chempionatlari tarixida yangi rekord o‘rnatdiMessi jahon chempionatlari tarixida yangi rekord o‘rnatdiKecha, 23:25Osiyo chempionati. O‘zbekistonning 6 bokschi qizi ertaga ringga chiqadiOsiyo chempionati. O‘zbekistonning 6 bokschi qizi ertaga ringga chiqadiKecha, 23:20Shveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzatingShveysariya va Kolumbiya bahsini biz bilan birga jonli kuzatingKecha, 23:19Argentina va Misr futbolchilariga qo‘yilgan baholar ma’lum bo‘ldiArgentina va Misr futbolchilariga qo‘yilgan baholar ma’lum bo‘ldiKecha, 23:10JCH-2026. Argentina Misrga qarshi superkambek qilib, chorakfinalga chiqdiJCH-2026. Argentina Misrga qarshi superkambek qilib, chorakfinalga chiqdiKecha, 23:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi