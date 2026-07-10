Килиан Мбаппе жароҳат олди: Франция терма жамоаси сардорининг ҳолати маълум бўлди
Франция терма жамоаси бош мураббийи Дидиер Десчампс Жахон чемпионати чорак финали доирасида Марокашга қарши кечган учрашувдан сўнг жамоа сардори Килиан Мбаппе борасидаги хавотирларга ойдинлик киритди. Реал Мадрид ҳужумчиси ўйин якунланишига оз вақт қолганида майдонни тарк этишга мажбур бўлгани мухлислар ва мутахассислар орасида жиддий саволларни келтириб чиқарган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бостон шаҳрида бўлиб ўтган баҳсда Франция 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ярим финал йўлланмасини нақд қилди. Ўйиннинг биринчи бўлимида Килиан Мбаппе пеналтини аниқ амалга ошира олмаган бўлса-да, 60-дақиқада ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Кейинчалик Усман Дембеле ҳисобни ишончли кўринишга келтирди. Бироқ, 77-дақиқада Мбаппе ўнг тўпиғига муз боғлаган ҳолда захирага олингани ғалаба нашидасини бироз хиралаштирди.
Дидиер Десчампснинг расмий баёнотиЎйиндан сўнг журналистлар билан суҳбатлашган Дидиер Десчампс сардорнинг жисмоний ҳолати ҳақида батафсил маълумот берди. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббий бу ўзгаришни эҳтиёт чораси сифатида баҳолаган. Десчампснинг сўзларига кўра, Килиан Мбаппе тўпиғида бироз оғриқ сезган ва мураббийлар штаби уни ярим финал олдидан асрашга қарор қилган.
"Килианнинг тўпиғида кичик муаммо бор эди, у оғриқ сезаётганини айтди. Шунингдек, Ману Коне ҳам тиззасидан зарба олди ва унда мушак тортишиши кузатилди. Аммо захирадан тушган Варрен Зайр-Эмери жуда яхши таассурот қолдирди. Ҳозирги босқичда ҳар бир футболчи ҳар қандай вазиятга тайёр туриши шарт", — дея таъкидлади 2018-йилги жаҳон чемпиони бўлган мутахассис.
Кетма-кет учинчи ярим финалФранция терма жамоаси ушбу ғалаба орқали кетма-кет учинчи марта Жаҳон чемпионатларининг ярим финалига йўл олди. Десчампс бу натижани табиий ва мантиқий жараён деб ҳисобламоқда. Унинг фикрича, жамоада юқори савияли ижрочиларнинг жамлангани муваффақиятнинг асосий омилидир. Гарчи пеналтидан фойдалана олмаслик ва бошқа имкониятларни бой бериш ўйинни қийинлаштирган бўлса-да, жамоа ўз мақсадига эришди.
Ҳозирда французлар тикланиш жараёнини бошлашган ва ярим финалдаги рақибини кутишмоқда. Навбатдаги босқичда улар Испания ёки Белгия жуфтлиги ғолиби билан тўқнаш келишади. Десчампс жамоаси учун асосий вазифа — диққатни жамлаган ҳолда турнирнинг якуний мақсадига сари интилишдир.
Ушбу ғалаба Франция халқи учун катта ҳиссиётлар тақдим этаётгани шубҳасиз. Мураббийнинг сўзларига кўра, футболчилар ўз ватанидаги эҳтиросларни ҳис қилиб туришибди ва имкон қадар узоқроққа бориш учун бор кучларини ишга солишга тайёр. Килиан Мбаппе каби етакчининг соғлиғи эса ҳал қилувчи баҳслар олдидан жамоа учун энг муҳим масала бўлиб қолмоқда.
…