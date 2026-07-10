Килиан Мбаппе жароҳат олди: Франция терма жамоаси сардорининг ҳолати маълум бўлди

·74·Спорт
Килиан Мбаппе жароҳат олди: Франция терма жамоаси сардорининг ҳолати маълум бўлди

Франция терма жамоаси бош мураббийи Дидиер Десчампс Жахон чемпионати чорак финали доирасида Марокашга қарши кечган учрашувдан сўнг жамоа сардори Килиан Мбаппе борасидаги хавотирларга ойдинлик киритди. Реал Мадрид ҳужумчиси ўйин якунланишига оз вақт қолганида майдонни тарк этишга мажбур бўлгани мухлислар ва мутахассислар орасида жиддий саволларни келтириб чиқарган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бостон шаҳрида бўлиб ўтган баҳсда Франция 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, ярим финал йўлланмасини нақд қилди. Ўйиннинг биринчи бўлимида Килиан Мбаппе пеналтини аниқ амалга ошира олмаган бўлса-да, 60-дақиқада ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Кейинчалик Усман Дембеле ҳисобни ишончли кўринишга келтирди. Бироқ, 77-дақиқада Мбаппе ўнг тўпиғига муз боғлаган ҳолда захирага олингани ғалаба нашидасини бироз хиралаштирди.

Дидиер Десчампснинг расмий баёноти

Ўйиндан сўнг журналистлар билан суҳбатлашган Дидиер Десчампс сардорнинг жисмоний ҳолати ҳақида батафсил маълумот берди. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббий бу ўзгаришни эҳтиёт чораси сифатида баҳолаган. Десчампснинг сўзларига кўра, Килиан Мбаппе тўпиғида бироз оғриқ сезган ва мураббийлар штаби уни ярим финал олдидан асрашга қарор қилган.

"Килианнинг тўпиғида кичик муаммо бор эди, у оғриқ сезаётганини айтди. Шунингдек, Ману Коне ҳам тиззасидан зарба олди ва унда мушак тортишиши кузатилди. Аммо захирадан тушган Варрен Зайр-Эмери жуда яхши таассурот қолдирди. Ҳозирги босқичда ҳар бир футболчи ҳар қандай вазиятга тайёр туриши шарт", — дея таъкидлади 2018-йилги жаҳон чемпиони бўлган мутахассис.

Кетма-кет учинчи ярим финал

Франция терма жамоаси ушбу ғалаба орқали кетма-кет учинчи марта Жаҳон чемпионатларининг ярим финалига йўл олди. Десчампс бу натижани табиий ва мантиқий жараён деб ҳисобламоқда. Унинг фикрича, жамоада юқори савияли ижрочиларнинг жамлангани муваффақиятнинг асосий омилидир. Гарчи пеналтидан фойдалана олмаслик ва бошқа имкониятларни бой бериш ўйинни қийинлаштирган бўлса-да, жамоа ўз мақсадига эришди.

Ҳозирда французлар тикланиш жараёнини бошлашган ва ярим финалдаги рақибини кутишмоқда. Навбатдаги босқичда улар Испания ёки Белгия жуфтлиги ғолиби билан тўқнаш келишади. Десчампс жамоаси учун асосий вазифа — диққатни жамлаган ҳолда турнирнинг якуний мақсадига сари интилишдир.

Ушбу ғалаба Франция халқи учун катта ҳиссиётлар тақдим этаётгани шубҳасиз. Мураббийнинг сўзларига кўра, футболчилар ўз ватанидаги эҳтиросларни ҳис қилиб туришибди ва имкон қадар узоқроққа бориш учун бор кучларини ишга солишга тайёр. Килиан Мбаппе каби етакчининг соғлиғи эса ҳал қилувчи баҳслар олдидан жамоа учун энг муҳим масала бўлиб қолмоқда.

ФранцияКилиан МбаппеДидиер ДесчампсЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега уни Ламин Ямал деб аташади? Футболчи исмининг тарихиНега уни Ламин Ямал деб аташади? Футболчи исмининг тарихиБугун, 15:24Джон Арне Риисе: Эрлинг Холанд Англия терма жамоасини мағлуб этишга қодирДжон Арне Риисе: Эрлинг Холанд Англия терма жамоасини мағлуб этишга қодирБугун, 15:11Жуд Беллингем ва Муҳаммад Салах: Нега инглиз юлдузининг «такаббурлиги» фойдалироқ?Жуд Беллингем ва Муҳаммад Салах: Нега инглиз юлдузининг «такаббурлиги» фойдалироқ?Бугун, 14:53Журген Клопп Германия терма жамоасига Ливерпул даги содиқ ёрдамчиларини олиб келадиЖурген Клопп Германия терма жамоасига Ливерпул даги содиқ ёрдамчиларини олиб келадиБугун, 14:39Романо «Манчестер Сити» ва Энцо ҳақидаги хабарларга нуқта қўйдиРомано «Манчестер Сити» ва Энцо ҳақидаги хабарларга нуқта қўйдиБугун, 14:16Моуринью «Реал»да режани ўзгартирди: Тчуамени масаласида қарор борМоуринью «Реал»да режани ўзгартирди: Тчуамени масаласида қарор борБугун, 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди