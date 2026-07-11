Скалони Мессининг қачон футболни тарк этиши ҳақида гапирди
Аргентина миллий жамоаси бош мураббийи Лионел Скалони Лионел Мессининг фаолиятини якунлаши ҳақидаги саволга жавоб берди. Унинг фикрича, аргентиналик юлдуз ўзи истаган пайтгача энг юқори савияда қолиши мумкин.
Скалони Мессининг ҳозирги ҳолатини ҳам юқори баҳолаб, унинг ёшлик даврида қай даражада кучли бўлганини тасаввур қилиш қийинлигини айтди.
«Ўзи тўхтамаса, энг яхшиси бўлиб қолаверади»
Mundo Deportivo нашри Скалонининг қуйидаги сўзларини келтирди:
«Агар у ўзи тўхтамаса, энг яхшиси бўлиб қолаверади. 50 ёшда — йўқ, албатта, аммо ўзи истар экан, у энг зўр футболчи бўлиб қолаверади».
Аргентина устози Мессининг футболга таъсири ҳали ҳам жуда катта эканини таъкидлади.
Скалони Мессининг ёшлик даврини эслади
Мураббий Мессининг 23–24 ёшидаги даражаси ҳақида ҳам фикр билдирди.
«У 23–24 ёшида “Барселона”да қандай ҳолатда бўлганини тасаввур ҳам қила олмайман. Биз бу ҳақда кўп гапирамиз», деди Скалони.
Бу сўзлар Мессининг йиллар ўтса ҳам юқори даражани сақлаб келаётганига ишора сифатида қабул қилинди.
Месси олтинчи жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда
Лионел Месси фаолиятидаги олтинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушмоқда.
Ушбу мундиалда у 8 та гол билан Килиан Мбаппе қатори тўпурарлар пойгасида етакчилик қилмоқда.
Шунингдек, Месси жаҳон чемпионатлари тарихида 21 та гол билан энг яхши тўпурар бўлиб турибди.
Энди асосий савол — Месси қачон тўхтайди?
Скалонининг сўзларидан кўриниб турибдики, Аргентина штаби Мессини ҳали ҳам жамоанинг асосий фигураси деб ҳисоблайди.
Энди барча мухлисларни қизиқтираётган савол битта: Лео яна неча йил юқори даражада ўйнайди?
…