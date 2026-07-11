Скалони Мессининг қачон футболни тарк этиши ҳақида гапирди

·40·Спорт
Скалони Мессининг қачон футболни тарк этиши ҳақида гапирди

Аргентина миллий жамоаси бош мураббийи Лионел Скалони Лионел Мессининг фаолиятини якунлаши ҳақидаги саволга жавоб берди. Унинг фикрича, аргентиналик юлдуз ўзи истаган пайтгача энг юқори савияда қолиши мумкин.

Скалони Мессининг ҳозирги ҳолатини ҳам юқори баҳолаб, унинг ёшлик даврида қай даражада кучли бўлганини тасаввур қилиш қийинлигини айтди.

«Ўзи тўхтамаса, энг яхшиси бўлиб қолаверади»

Mundo Deportivo нашри Скалонининг қуйидаги сўзларини келтирди:

«Агар у ўзи тўхтамаса, энг яхшиси бўлиб қолаверади. 50 ёшда — йўқ, албатта, аммо ўзи истар экан, у энг зўр футболчи бўлиб қолаверади».

Аргентина устози Мессининг футболга таъсири ҳали ҳам жуда катта эканини таъкидлади.

Скалони Мессининг ёшлик даврини эслади

Мураббий Мессининг 23–24 ёшидаги даражаси ҳақида ҳам фикр билдирди.

«У 23–24 ёшида “Барселона”да қандай ҳолатда бўлганини тасаввур ҳам қила олмайман. Биз бу ҳақда кўп гапирамиз», деди Скалони.

Бу сўзлар Мессининг йиллар ўтса ҳам юқори даражани сақлаб келаётганига ишора сифатида қабул қилинди.

Месси олтинчи жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда

Лионел Месси фаолиятидаги олтинчи жаҳон чемпионатида майдонга тушмоқда.

Ушбу мундиалда у 8 та гол билан Килиан Мбаппе қатори тўпурарлар пойгасида етакчилик қилмоқда.

Шунингдек, Месси жаҳон чемпионатлари тарихида 21 та гол билан энг яхши тўпурар бўлиб турибди.

Энди асосий савол — Месси қачон тўхтайди?

Скалонининг сўзларидан кўриниб турибдики, Аргентина штаби Мессини ҳали ҳам жамоанинг асосий фигураси деб ҳисоблайди.

Энди барча мухлисларни қизиқтираётган савол битта: Лео яна неча йил юқори даражада ўйнайди?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Эрлинг Холанд ҳақида: «У ҳақиқий маҳлуқ ва гол уриш машинаси»Гарри Кейн Эрлинг Холанд ҳақида: «У ҳақиқий маҳлуқ ва гол уриш машинаси»Бугун, 17:54Англияга чоракфинал олдидан яхши хабар: уч футболчи сафга қайтдиАнглияга чоракфинал олдидан яхши хабар: уч футболчи сафга қайтдиБугун, 17:32Атлетико Мадрид таркибини Дания терма жамоаси юлдузи билан кучайтирдиАтлетико Мадрид таркибини Дания терма жамоаси юлдузи билан кучайтирдиБугун, 16:15Манчестер Сити Лондоннинг Арсенал клубидан ёш иқтидор Жеремй Монгани тортиб олдиМанчестер Сити Лондоннинг Арсенал клубидан ёш иқтидор Жеремй Монгани тортиб олдиБугун, 16:14Аргентина яна ҳалокат ёқасига келадими? Месси ва Швейцариянинг «бетон ҳимоя»си тўқнашуви!Аргентина яна ҳалокат ёқасига келадими? Месси ва Швейцариянинг «бетон ҳимоя»си тўқнашуви!Бугун, 15:40Ферран Торрес PSJга ўтиши мумкин: Луис Энрике собиқ шогирдини Парижга чорламоқдаФерран Торрес PSJга ўтиши мумкин: Луис Энрике собиқ шогирдини Парижга чорламоқдаБугун, 15:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди