Португалиянинг янги танлови: Роналдуни яхши кўрадиган мутахассис келмоқда

·0·Спорт
Португалиянинг янги танлови: Роналдуни яхши кўрадиган мутахассис келмоқда

Португалия миллий жамоасида ЖЧ-2026даги муваффақиятсиз иштирокдан кейин янги давр бошланмоқда. Роберто Мартинес истеъфосидан сўнг терма жамоа бошқаруви тажрибали мутахассисга топширилиши айтилмоқда.

Таниқли инсайдер Фабрицио Романо маълумотига кўра, Португалияни «Ан Наср» собиқ бош мураббийи Жорже Жезуш бошқаради.

Мартинес ўрнига Жезуш келмоқда

71 ёшли Жорже Жезуш Португалия миллий жамоаси бош мураббийи лавозимида Роберто Мартинеснинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда.

Мартинес ЖЧ-2026 1/8 финалида Испаниядан учралган мағлубиятдан кейин лавозимини тарк этган эди.

Роналду билан «Ан Наср»да ишлаган мураббий

Жезуш аввалроқ Криштиану Роналду тўп сурадиган «Ан Наср» клубини бошқарган.

Маълумотларга кўра, у Саудия Арабистони клубига узоқ кутилган чемпионликни олиб келганидан сўнг жамоадан кетган.

Португалия ЖЧни эрта тарк этди

Португалия ЖЧ-2026да кутилган натижани қайд эта олмади.

Жамоа 1/8 финалда Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақа билан хайрлашди. Бу натижадан кейин мураббийлар штабида ўзгариш бўлиши деярли муқаррар кўринаётган эди.

Янги босқич қандай бошланади?

Жорже Жезушнинг тажрибаси, Роналду билан танишлиги ва катта клублардаги фаолияти Португалия учун янги лойиҳа бошланишини англатиши мумкин.

Энди асосий интрига — 71 ёшли мутахассис Португалияни навбатдаги йирик турнирларга қандай тайёрлайди ва Роналду билан яна бир бор бир жамоада ишлайдими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирдиФабиан Руиз Реал Мадрид ва Бавария таклифини рад этиб, PSJ билан шартномасини узайтирдиКеча, 23:51Манчестер Юнайтед ва Челси Андрей Сантос трансфери бўйича келишувга эришдиМанчестер Юнайтед ва Челси Андрей Сантос трансфери бўйича келишувга эришдиКеча, 23:51Лионель Месси ва Муҳаммад Салах билан учрашув: Эмма Ҳаес унутилмас лаҳзалар ҳақидаЛионель Месси ва Муҳаммад Салах билан учрашув: Эмма Ҳаес унутилмас лаҳзалар ҳақидаКеча, 23:34Челси иқтидорли вингери Жессе Деррй билан шартномани узайтириб, уни ижарага бериб юбордиЧелси иқтидорли вингери Жессе Деррй билан шартномани узайтириб, уни ижарага бериб юбордиКеча, 23:32Аргентина титулни ҳимоя қилмоқда: федерацияда катта текширув бошландиАргентина титулни ҳимоя қилмоқда: федерацияда катта текширув бошландиКеча, 22:59Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...Неймар ЖЧ-2026дан кейин «Сантос»га қайтмади: клуб уни кутмоқда...Кеча, 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди