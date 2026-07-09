Португалиянинг янги танлови: Роналдуни яхши кўрадиган мутахассис келмоқда
Португалия миллий жамоасида ЖЧ-2026даги муваффақиятсиз иштирокдан кейин янги давр бошланмоқда. Роберто Мартинес истеъфосидан сўнг терма жамоа бошқаруви тажрибали мутахассисга топширилиши айтилмоқда.
Таниқли инсайдер Фабрицио Романо маълумотига кўра, Португалияни «Ан Наср» собиқ бош мураббийи Жорже Жезуш бошқаради.
Мартинес ўрнига Жезуш келмоқда
71 ёшли Жорже Жезуш Португалия миллий жамоаси бош мураббийи лавозимида Роберто Мартинеснинг ўрнини эгаллаши кутилмоқда.
Мартинес ЖЧ-2026 1/8 финалида Испаниядан учралган мағлубиятдан кейин лавозимини тарк этган эди.
Роналду билан «Ан Наср»да ишлаган мураббий
Жезуш аввалроқ Криштиану Роналду тўп сурадиган «Ан Наср» клубини бошқарган.
Маълумотларга кўра, у Саудия Арабистони клубига узоқ кутилган чемпионликни олиб келганидан сўнг жамоадан кетган.
Португалия ЖЧни эрта тарк этди
Португалия ЖЧ-2026да кутилган натижани қайд эта олмади.
Жамоа 1/8 финалда Испанияга 0:1 ҳисобида мағлуб бўлиб, мусобақа билан хайрлашди. Бу натижадан кейин мураббийлар штабида ўзгариш бўлиши деярли муқаррар кўринаётган эди.
Янги босқич қандай бошланади?
Жорже Жезушнинг тажрибаси, Роналду билан танишлиги ва катта клублардаги фаолияти Португалия учун янги лойиҳа бошланишини англатиши мумкин.
Энди асосий интрига — 71 ёшли мутахассис Португалияни навбатдаги йирик турнирларга қандай тайёрлайди ва Роналду билан яна бир бор бир жамоада ишлайдими?
…