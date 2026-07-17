Месси Испания билан финал нега оғир бўлишини айтди

·1·Спорт
Месси Испания билан финал нега оғир бўлишини айтди

Аргентина терма жамоаси жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қилишдан бир қадам нарида турибди. Испанияга қарши ҳал қилувчи баҳс олдидан Лионель Месси финалдаги босим ва кескинлик одатий учрашувлардан бутунлай фарқ қилишини таъкидлади.

«Финал — алоҳида ўйин»

Аргентина сардори ҳал қилувчи баҳсда ҳар икки жамоа ҳам катта босим остида ҳаракат қилишини кутмоқда.

«Жаҳон чемпионати финали — алоҳида ўйин. Шунинг учун у жуда кескин ва жуда таранг ўтади, деб ўйлайман», — дея Мессининг сўзларини TyC Sports нашри келтирди.

Бу учрашувда битта хато, битта аниқ узатма ёки кутилмаган қарор кубок тақдирини ҳал қилиши мумкин. Шу боис Аргентина сардори финалда футболчилардан нафақат маҳорат, балки юқори руҳий барқарорлик ҳам талаб этилишини англатди.

Аргентина чемпионлик унвонини ҳимоя қилади

Лионел Скалони жамоаси финалга амалдаги жаҳон чемпиони сифатида етиб келди. Аргентина 2022 йилги мундиалнинг ҳал қилувчи ўйинида Франция билан асосий ва қўшимча вақтда 3:3 ҳисобида дуранг ўйнаб, пенальтилар сериясида 4:2 ҳисобида ғалаба қозонган эди.

Энди аргентиналиклар кетма-кет иккинчи бор Жаҳон кубогини қўлга киритиш имконига эга. Бироқ уларнинг қаршисида тўп назорати ва жамоавий ўйини билан ажралиб турадиган Испания терма жамоаси турибди.

Месси учун яна бир тарихий имконият

Месси Аргентина сафида яна бир мундиал финалига чиқмоқда. Унинг тажрибаси, майдонни кўра билиши ва ҳал қилувчи вазиятларда тўғри қарор қабул қилиши Испанияга қарши баҳсда жамоанинг асосий қуролларидан бири бўлади.

Шу билан бирга, финалда аввалги натижалар ва мақомлар иккинчи даражага тушади. Месси таъкидлаганидек, ҳал қилувчи баҳсдаги таранглик ҳар бир футболчининг ҳаракатига таъсир кўрсатиши мумкин.

Чемпион 19 июлда аниқланади

Испания ва Аргентина ўртасидаги ЖЧ–2026 финали 19 июль куни АҚШдаги New York New Jersey Stadium аренасида ўтказилади. Мусобақа 11 июнь куни бошланган бўлиб, айнан шу учрашув билан якунланади.

Аргентина амалдаги чемпионлик мақомини сақлаб қолишга, Испания эса тарихида иккинчи марта Жаҳон кубогини қўлга киритишга интилади. Месси финалнинг кескин ўтишини кутмоқда, аммо қайси жамоа босимга яхшироқ бардош бериши фақат майдонда маълум бўлади.

Сизнингча, финалда Мессининг тажрибаси устун келадими ёки Испаниянинг жамоавий ўйини?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гвардиола финал калитини айтди: Испанияга нима керак?Гвардиола финал калитини айтди: Испанияга нима керак?Бугун, 09:34«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилинди«Қўқон-1912» ҳимояни кучайтирди: янги трансфер эълон қилиндиБугун, 09:29Юревич Абдуқодир Ҳусановни юлдузга айлантирган икки фазилатни айтди...Юревич Абдуқодир Ҳусановни юлдузга айлантирган икки фазилатни айтди...Бугун, 09:19Касиляс финал олдидан Аргентинага кескин чақириқ ташладиКасиляс финал олдидан Аргентинага кескин чақириқ ташладиБугун, 09:05MLS янги даврга қадам қўймоқда: Кристиан Пулишич ва Антуан Гризманн АҚШга йўл оладими?MLS янги даврга қадам қўймоқда: Кристиан Пулишич ва Антуан Гризманн АҚШга йўл оладими?Бугун, 08:31Гарри Кейн аламли мағлубиятдан сўнг: “Ичимда бўшлиқ ҳис қиляпман”Гарри Кейн аламли мағлубиятдан сўнг: “Ичимда бўшлиқ ҳис қиляпман”Бугун, 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди