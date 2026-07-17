Месси Испания билан финал нега оғир бўлишини айтди
Аргентина терма жамоаси жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қилишдан бир қадам нарида турибди. Испанияга қарши ҳал қилувчи баҳс олдидан Лионель Месси финалдаги босим ва кескинлик одатий учрашувлардан бутунлай фарқ қилишини таъкидлади.
«Финал — алоҳида ўйин»
Аргентина сардори ҳал қилувчи баҳсда ҳар икки жамоа ҳам катта босим остида ҳаракат қилишини кутмоқда.
«Жаҳон чемпионати финали — алоҳида ўйин. Шунинг учун у жуда кескин ва жуда таранг ўтади, деб ўйлайман», — дея Мессининг сўзларини TyC Sports нашри келтирди.
Бу учрашувда битта хато, битта аниқ узатма ёки кутилмаган қарор кубок тақдирини ҳал қилиши мумкин. Шу боис Аргентина сардори финалда футболчилардан нафақат маҳорат, балки юқори руҳий барқарорлик ҳам талаб этилишини англатди.
Аргентина чемпионлик унвонини ҳимоя қилади
Лионел Скалони жамоаси финалга амалдаги жаҳон чемпиони сифатида етиб келди. Аргентина 2022 йилги мундиалнинг ҳал қилувчи ўйинида Франция билан асосий ва қўшимча вақтда 3:3 ҳисобида дуранг ўйнаб, пенальтилар сериясида 4:2 ҳисобида ғалаба қозонган эди.
Энди аргентиналиклар кетма-кет иккинчи бор Жаҳон кубогини қўлга киритиш имконига эга. Бироқ уларнинг қаршисида тўп назорати ва жамоавий ўйини билан ажралиб турадиган Испания терма жамоаси турибди.
Месси учун яна бир тарихий имконият
Месси Аргентина сафида яна бир мундиал финалига чиқмоқда. Унинг тажрибаси, майдонни кўра билиши ва ҳал қилувчи вазиятларда тўғри қарор қабул қилиши Испанияга қарши баҳсда жамоанинг асосий қуролларидан бири бўлади.
Шу билан бирга, финалда аввалги натижалар ва мақомлар иккинчи даражага тушади. Месси таъкидлаганидек, ҳал қилувчи баҳсдаги таранглик ҳар бир футболчининг ҳаракатига таъсир кўрсатиши мумкин.
Чемпион 19 июлда аниқланади
Испания ва Аргентина ўртасидаги ЖЧ–2026 финали 19 июль куни АҚШдаги New York New Jersey Stadium аренасида ўтказилади. Мусобақа 11 июнь куни бошланган бўлиб, айнан шу учрашув билан якунланади.
Аргентина амалдаги чемпионлик мақомини сақлаб қолишга, Испания эса тарихида иккинчи марта Жаҳон кубогини қўлга киритишга интилади. Месси финалнинг кескин ўтишини кутмоқда, аммо қайси жамоа босимга яхшироқ бардош бериши фақат майдонда маълум бўлади.
Сизнингча, финалда Мессининг тажрибаси устун келадими ёки Испаниянинг жамоавий ўйини?
…