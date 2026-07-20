Argentinischer Präsident ruft trotz Niederlage Feiertag aus

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Argentinischer Präsident ruft trotz Niederlage Feiertag aus

Der argentinische Präsident Javier Milei hat bestätigt, dass zu Ehren der Nationalmannschaft ein Feiertag im Land ausgerufen wird, trotz der Niederlage im Finale der Weltmeisterschaft in Nordamerika. Obwohl das Team das Finale gegen Spanien verlor, ist das Staatsoberhaupt der Ansicht, dass die Leistungen der Spieler und des Trainerstabs während des Turniers eine hohe Anerkennung verdienen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com traf die argentinische Regierung eine unerwartete Entscheidung und gewährte dem Team das Recht, das genaue Datum für die Feierlichkeiten selbst zu wählen. Obwohl die "Albiceleste" das Finale durch ein Tor von Ferran Torres mit 0:1 verlor und den Weltmeistertitel nicht verteidigen konnte, erhielt das Team Unterstützung vom Präsidenten.

Unerwartete Entscheidung und öffentliche Kritik

Diese Entscheidung löste in der argentinischen Öffentlichkeit hitzige Debatten aus. Viele Fans und Experten halten es für unlogisch, einen nationalen Feiertag für eine Mannschaft auszurufen, die im Finale keinen einzigen Schuss aufs Tor brachte und den zweiten Platz belegte. Einige Bürger vermuteten sogar, dass es sich um einen technischen Fehler handelte.

Präsident Javier Milei nahm aufgrund seiner abergläubischen Ansichten nicht persönlich am Finale in New York teil. Er erklärte seine Entscheidung jedoch über soziale Medien: "Unter Berücksichtigung der Bedenken bezüglich der Feier des Ergebnisses unserer Nationalmannschaft gebe ich bekannt, dass der Tag, den die Spieler und der Trainerstab für die Feierlichkeiten wählen, zum Feiertag erklärt wird."

Das Staatsoberhaupt verteidigte zudem Lionel Messi und seine Teamkollegen und betonte, dass sie bis zum Ende gekämpft hätten. "Vielen Dank, Spieler. Wir haben bis zum Ende tapfer gekämpft. Argentinien steht immer an der Spitze", fügte Milei in seinem nächsten Beitrag hinzu.

Lionel Messi und die Zukunft des Teams

Der Trainerstab der argentinischen Nationalmannschaft steht derzeit vor einer ernsten Aufgabe. Die Experten um Lionel Scaloni müssen neue Talente finden, um die erfahrenen Spieler zu ersetzen, die sich von der internationalen Bühne verabschieden. Besonders die Situation um Kapitän Lionel Messi bleibt dabei unklar.

Es wird vermutet, dass dies die sechste und letzte Weltmeisterschaft in der Karriere des 39-jährigen Lionel Messi war. Der Starspieler, der derzeit für Inter Miami spielt, hat noch keine offizielle Erklärung zu einem möglichen Rücktritt aus der Nationalmannschaft abgegeben. Fans betonen, dass der Erneuerungsprozess des Teams wichtiger sei als Feierlichkeiten.

ArgentinienLionel MessiJavier MileiFußballWeltmeisterschaft
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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