Dean Huijsen beeindruckt Mourinho: Der Grund ist der Schmerz über die verpasste WM 2026

Real Madrids Innenverteidiger Dean Huijsen hat bereits im ersten Training die Aufmerksamkeit des neuen Cheftrainers José Mourinho auf sich gezogen. Der 21-Jährige, der nicht für den spanischen WM-Kader 2026 nominiert wurde, arbeitete während seines Urlaubs unermüdlich und kehrte in Top-Verfassung in die Saisonvorbereitung zurück.

Laut Diario AS ist Mourinho von der Verfassung und der Einstellung des Verteidigers im Training sehr beeindruckt. Huijsen ist fest entschlossen, sich unter dem neuen Trainer neu zu beweisen.

Das Verpassen der Weltmeisterschaft hat ihn hart getroffen

Huijsen wurde nicht in den spanischen Kader für die Weltmeisterschaft 2026 berufen. Quellen zufolge hat ihn diese Entscheidung tief enttäuscht, doch statt in Depressionen zu verfallen, nutzte er die Situation als zusätzliche Motivation.

Der junge Verteidiger absolvierte während seines Urlaubs ein persönliches Trainingsprogramm und legte großen Wert auf die Verbesserung seiner körperlichen Verfassung. Infolgedessen kam er fitter als viele seiner Teamkollegen im Trainingslager von Real Madrid an.

Für Mourinho sind nicht nur die körperlichen Werte des Spielers von Bedeutung, sondern auch sein unbedingter Wille, sich zu beweisen.

Mourinho beobachtet ihn vom ersten Tag an

Der portugiesische Trainer fordert von seinen Verteidigern Disziplin, körperliche Fitness und die präzise Umsetzung taktischer Vorgaben. Huijsens Leistungen im Training sollen genau diesen Anforderungen entsprechen.

Der 21-Jährige will um einen Stammplatz in der Innenverteidigung kämpfen. Sein Alter, seine Größe und seine spielerischen Fähigkeiten könnten ein entscheidender Vorteil im neuen System von Mourinho sein.

Ein starker erster Eindruck reicht jedoch nicht aus. Huijsen muss über die gesamte Saison Konstanz zeigen und in wichtigen Spielen zuverlässig agieren.

Er war selbst mit seiner ersten Saison nicht zufrieden

Huijsen ist sich bewusst, dass seine erste Saison bei Real Madrid nicht wie erhofft verlief. Fehler in einigen Spielen und mangelnde Konstanz beeinträchtigten seinen Platz in der Startelf.

Deshalb wird die Ankunft des neuen Trainers als neue Chance für den Spieler gesehen. Mourinho bewertet möglicherweise die Saisonvorbereitung und die aktuelle Form höher als vergangene Ergebnisse.

Huijsens Ziel ist klar: seine Position im Verein festigen, einen Stammplatz erobern und in Zukunft in die spanische Nationalmannschaft zurückkehren.

Real Madrid setzt langfristig auf ihn

Dean Huijsen wechselte letztes Jahr vom englischen Klub Bournemouth nach Madrid. Sein aktueller Vertrag bei Real Madrid läuft bis 2030.

Dies bedeutet, dass der Madrider Verein den jungen Verteidiger als Teil eines langfristigen Projekts sieht. Nun liegt es am Spieler, das Vertrauen des Vereins mit Leistungen auf dem Platz zu rechtfertigen.

Das Verpassen der WM 2026 war ein schwerer Schlag für Huijsen. Doch genau dieser Schmerz hat ihn zu noch härterer Arbeit angetrieben. Mourinhos erster Eindruck ist positiv – nun muss der junge Verteidiger dieses Vertrauen auch in Pflichtspielen bestätigen.