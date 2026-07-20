WM 2026 Rückblick: Spanien kehrt auf den Thron zurück, Messi und Ronaldo verabschieden sich

·31·Sport
WM 2026 Rückblick: Spanien kehrt auf den Thron zurück, Messi und Ronaldo verabschieden sich

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wurde, ist zu Ende gegangen. Im Finale in New Jersey besiegte die spanische Nationalmannschaft Argentinien mit 1:0 und sicherte sich damit zum zweiten Mal in ihrer Geschichte den Weltmeistertitel. Obwohl das Finale als eines der langweiligsten Spiele der Turniergeschichte galt, sicherte sich "La Roja" durch eine disziplinierte Leistung den verdienten Titel. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Das Schicksal des Spiels entschied ein einziges Tor des eingewechselten Ferran Torres. Kurz vor Spielende sah der Argentinier Enzo Fernandez die Gelb-Rote Karte und musste den Platz verlassen, was die letzten Hoffnungen der "Albiceleste" zunichtemachte. Die Unruhen nach dem Spiel, insbesondere das aggressive Verhalten von Leandro Paredes gegenüber den spanischen Spielern, warfen einen leichten Schatten auf das feierliche Ende des Turniers.

Helden und Entdeckungen des Turniers

Laut einer Analyse von Goal.com war Erling Haaland einer der strahlendsten Stars dieser Meisterschaft. Obwohl die norwegische Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen England ausschied, bewies Erling Haaland mit 7 Toren in 5 Spielen erneut sein phänomenales Niveau. Insbesondere der Sieg Norwegens gegen den fünffachen Weltmeister Brasilien wurde zu einer der größten Sensationen in der Geschichte des Wettbewerbs.

Lionel Messi und Kylian Mbappe führten ihre Teams durch das Turnier und bescherten den Fans unvergessliche Momente. Spanien zeichnete sich während des gesamten Wettbewerbs durch eine solide Defensive und Dominanz im Mittelfeld aus. Die Schützlinge von Luis de la Fuente werden zu Recht als ein Team anerkannt, das die Traditionen des "Beautiful Game" bewahrt hat.

Das Ende einer magischen Ära

Diese Weltmeisterschaft war für viele legendäre Spieler die letzte. Für Stars wie Cristiano Ronaldo und Neymar verlief dieses Abschiedsturnier nicht so erfolgreich wie erhofft. Ihre Tränen und das frühe Ausscheiden aus dem Turnier signalisieren das Ende einer Ära in der Fußballwelt. Auch die Tatsache, dass der Anführer der US-Nationalmannschaft, Christian Pulisic, bei der Heim-WM nicht wie erwartet glänzen konnte, war ein schwerer Schlag für die lokalen Fans.

Für Fußballfans aus Usbekistan blieb diese Meisterschaft durch ihr neues Format und die erweiterte Teilnehmerzahl in Erinnerung. In einer Zeit, in der das Interesse am Fußball in der zentralasiatischen Region wächst, dienen die taktischen Schemata von Teams wie Spanien und der Mut von Außenseitern wie Norwegen als große Erfahrungsschule für lokale Experten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Weltmeisterschaft 2026 sowohl freudige als auch traurige Momente bot. Während Spanien seine Rückkehr in die goldene Ära verkündete, wurde deutlich, dass für Giganten wie Argentinien und Brasilien die Zeit gekommen ist, eine neue Generation aufzubauen. Die Fußballwelt wird nun weiter nach neuen Sternen und neuen Siegen streben.

FußballWeltmeisterschaftSpanienLionel MessiErling Haaland
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Neuer Wirbel um die FIFA: Europarat kritisiert InfantinoNeuer Wirbel um die FIFA: Europarat kritisiert InfantinoHeute, 12:33Argentinische Nationalmannschaft lässt Messi nach der Niederlage nicht alleinArgentinische Nationalmannschaft lässt Messi nach der Niederlage nicht alleinHeute, 12:27Argentinischer Präsident ruft trotz Niederlage Feiertag ausArgentinischer Präsident ruft trotz Niederlage Feiertag ausHeute, 12:16Passt Husanov in Marescas System? 3 Hauptaufgaben für den usbekischen Star bei CityPasst Husanov in Marescas System? 3 Hauptaufgaben für den usbekischen Star bei CityHeute, 11:45Shomurodov rief den Fan an, der ihn beleidigte: „Oh, Bruder, ich bin schockiert...“Shomurodov rief den Fan an, der ihn beleidigte: „Oh, Bruder, ich bin schockiert...“Heute, 11:30Dean Huijsen beeindruckt Mourinho: Der Grund ist der Schmerz über die verpasste WM 2026Dean Huijsen beeindruckt Mourinho: Der Grund ist der Schmerz über die verpasste WM 2026Heute, 11:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis