Hilfe für eine Taube während eines Feuers in Kalifornien berührt alle

·30·Welt
Hilfe für eine Taube während eines Feuers in Kalifornien berührt alle

In Oakland, Kalifornien, USA, halfen Feuerwehrleute einer kleinen Taube, die durch Rauch erschöpft war. Der Vogel hatte Schwierigkeiten zu atmen, da sich während des Feuers dichter Rauch ausgebreitet hatte.

Die Retter vor Ort legten der Taube eine Sauerstoffmaske an. Nach einer Weile fing sich der Vogel wieder und begann, sich besser zu fühlen.

Anschließend flog die Taube von alleine davon. Dieser Vorfall erregte auch in den sozialen Medien Aufmerksamkeit. Die Nutzer reagieren positiv darauf, dass die Feuerwehrleute nicht nur Menschen, sondern auch Tieren gegenüber nicht gleichgültig sind.

KalifornienOaklandFeuerwehrTierrettungTaube
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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