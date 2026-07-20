Messis Tränen nach dem Finale sorgen für Diskussionen in den sozialen Medien

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Messis Tränen nach dem Finale sorgen für Diskussionen in den sozialen Medien

Das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 endete mit dem Sieg Spaniens. Die Spanier besiegten die argentinische Nationalmannschaft mit 1:0 und wurden Weltmeister.

Nach dem Spiel zeigte sich der argentinische Kapitän Lionel Messi emotional. Er konnte seine Tränen nach der Finalniederlage nicht zurückhalten. Aufnahmen dieser Momente verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken.

Messis Zustand berührte viele Fußballfans. Es heißt, dass seine langjährige Karriere in der Nationalmannschaft, der enorme Druck und die Niederlage im Finale diese Emotionen ausgelöst haben.

Spanien gewann das entscheidende Spiel durch ein einziges Tor. Argentinien konnte den Titel nicht verteidigen und beendete das Turnier auf dem zweiten Platz.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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