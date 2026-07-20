Argentinische Nationalmannschaft lässt Messi nach der Niederlage nicht allein

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Argentinische Nationalmannschaft lässt Messi nach der Niederlage nicht allein

Nach der Niederlage im Finale der Weltmeisterschaft 2026 veröffentlichte die argentinische Nationalmannschaft eine bewegende und emotionale Botschaft an ihren Kapitän, Lionel Messi.

Die Argentinierverloren das entscheidende Finale gegen Spanien mit 0:1 durch ein Tor in der Verlängerung. Damit konnte das Team den 2022 in Katar gewonnenen Weltmeistertitel nicht verteidigen.

In der vom Nationalteam veröffentlichten Erklärung wurden Messis harte Arbeit, sein Engagement und sein unvergleichlicher Beitrag zum Fußball des Landes besonders gewürdigt.

„Deine Tränen sind auch unsere Tränen, Kapitän. Du hast uns die glücklichsten Momente unseres Lebens geschenkt. Danke für deinen Einsatz, deine Magie und dafür, dass du bis zur letzten Sekunde gekämpft hast. Wir werden dich für immer lieben, Leo!“, heißt es in der Botschaft.

Der 39-jährige Lionel Messi ging nach der Entgegennahme der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft zu den argentinischen Fans auf der Tribüne. Er konnte seine Gefühle nicht verbergen und vergoss Tränen. Diese bewegenden Momente ließen weder die tausenden Fans im Stadion noch die Nutzer sozialer Netzwerke unberührt.

Berichten zufolge war dies die sechste und wahrscheinlich letzte Weltmeisterschaft in Messis Karriere. Das nächste Turnier findet 2030 statt, wenn Messi 43 Jahre alt sein wird.

Lionel MessiArgentinienWeltmeisterschaftFußballSportnachrichten
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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