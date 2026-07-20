Neuer Spitzenreiter im FIFA-Ranking: Spanien stößt Argentinien vom Thron

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Neuer Spitzenreiter im FIFA-Ranking: Spanien stößt Argentinien vom Thron

Nach dem Sieg gegen Argentinien im Finale der Weltmeisterschaft 2026 und dem Gewinn des Titels hat die spanische Nationalmannschaft wieder den ersten Platz in der FIFA-Weltrangliste übernommen. Die Spanier führen die Tabelle nun mit 1995,88 Punkten an, nachdem sie seit dem letzten Update 30,27 Punkte hinzugewonnen und Argentinien von der Spitzenposition verdrängt haben.

Obwohl Argentinien durch die Niederlage im Finale keine Punkte verloren hat, fielen sie mit 1970,37 Punkten auf den zweiten Platz zurück.

Zamin.uz Die aktualisierte FIFA-Rangliste präsentiert die Veränderungen in den Top 10 sowie die Leistungen der Nationalmannschaften, die bei der Weltmeisterschaft bemerkenswerte Erfolge erzielt haben.

Der „historische Fluch“ schlägt wieder zu

Die unangenehme Statistik, die jede Mannschaft verfolgt, die als Weltranglistenerster in eine Weltmeisterschaft startet, hat sich erneut bestätigt: Keine Mannschaft, die auf Platz 1 der FIFA-Rangliste stand, konnte das Turnier gewinnen. Auch Argentinien konnte diesen „historischen Fluch“ nicht brechen.

Andere Nationalmannschaften an der Spitze der Rangliste nahmen ihre Plätze entsprechend ihrem Abschneiden im Turnier ein:

  • Frankreich: Belegt mit 1948,97 Punkten weiterhin den dritten Platz.

  • England: Kletterte mit 33,41 Punkten auf den vierten Platz.

  • Mexiko: Machte den bemerkenswertesten Sprung in den Top 10. Trotz der Niederlage gegen England im Achtelfinale stiegen sie als Belohnung für ihre Gesamtleistung in der Gruppenphase und während des gesamten Turniers um 4 Plätze auf den 10. Rang.

Die Top 10 der FIFA-Weltrangliste

Rang

Nationalmannschaft

Veränderung

Punkte / Details

1

Spanien

⬆️ (+30,27)

1995,88 — Weltmeister und neuer Spitzenreiter

2

Argentinien

⬇️

1970,37 — Nach Finalniederlage auf Platz 2 gefallen

3

Frankreich

➡️

1948,97 — Dritter Platz verteidigt

4

England

⬆️

33,41 Punkte gewonnen, auf Platz 4 geklettert

5

Brasilien

⬆️ (+1)

Einen Platz gutgemacht

6

Marokko

⬆️ (+1)

Einen Platz gutgemacht

7

Portugal

⬇️ (-2)

Zwei Plätze verloren

8

Belgien

➡️

Auf Platz 8 geblieben

9

Niederlande

➡️

Auf Platz 9 geblieben

10

Mexiko

⬆️ (+4)

In die Top 10 eingezogen

Größte Erfolge außerhalb der Top 10: Kap Verde und Norwegen

Zwei Mannschaften außerhalb der Top 10 zeigten deutliche Fortschritte:

  • Kap Verde: Diese Nationalmannschaft kletterte um 3 Plätze auf Rang 64 mit 1402,97 Punkten. Sie war das kleinste Land, das die K.o.-Phase der WM erreichte, wo sie im Achtelfinale mit 2:3 gegen Argentinien verlor.

  • Norwegen: Der größte Sprung in der gesamten Rangliste gelang Norwegen. Das Team kletterte um mindestens 12 Plätze auf Rang 19 mit 1651,29 Punkten. Keine andere Mannschaft in den Top 20 vollzog bei diesem Update einen so drastischen Sprung.

  • Niederlande: Nachdem sie während des Turniers mehrere Gegner besiegt hatten, spielten die Niederländer, die von einem deutlich niedrigeren Platz gestartet waren, die beste Weltmeisterschaft ihrer Geschichte und erreichten erstmals das Viertelfinale, unterlagen jedoch am Ende mit 1:2 gegen England.

SpanienArgentinienFIFAFrankreichEngland
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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