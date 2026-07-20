Rodri zum besten Spieler der Weltmeisterschaft ernannt

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Rodri zum besten Spieler der Weltmeisterschaft ernannt

Der spanische Kapitän Rodri teilte seine Emotionen nach dem Sieg bei der Weltmeisterschaft 2026. Der Mittelfeldspieler von Manchester City wurde nach Abschluss des Turniers in Nordamerika zum besten Spieler des Wettbewerbs gewählt und mit dem Goldenen Ball ausgezeichnet. Der historische Sieg gegen Argentinien im Finale wurde für Rodri nicht nur zum sportlichen Höhepunkt, sondern auch zum Symbol für ein großes Comeback nach einer schweren Verletzung. Dies berichtet Goal.com .

Zur Erinnerung: Der 30-jährige Fußballer erlitt im September 2024, nur wenige Wochen vor der Verleihung seines ersten Ballon d'Or, eine schwere Knieverletzung. Obwohl ein Kreuzbandriss ihn für lange Zeit außer Gefecht setzte, bewies Rodri Stärke, kehrte nicht nur auf das Spielfeld zurück, sondern führte seine Nationalmannschaft auch zur Weltkrone. Laut Goal.com ließ er auf dem Weg zur Auszeichnung Stars wie Lionel Messi und Kylian Mbappé hinter sich.

Ein Sieg der Resilienz und mentalen Stärke

"Wir fühlen uns jetzt wie auf Wolke sieben, ich kann meine Gefühle nicht in Worte fassen. Es war eine sehr schwere Zeit für mich", sagte Rodri in seinem Interview. Der Fußballer betonte, dass sein Weg ein Vorbild für die junge Generation sein solle. Seiner Meinung nach gibt es immer eine Chance, wieder aufzustehen, selbst wenn man ganz unten ist, und das ist zu seiner Lebensphilosophie geworden.

Der spanische Kapitän würdigte die unvergleichliche Rolle seiner Angehörigen bei seinem Erfolg, hob aber auch seine eigene innere Stärke hervor. "Ich danke allen Menschen, die mir geholfen haben. Aber ehrlich gesagt möchte ich auch mir selbst danken, dass ich in diesen schwierigen Momenten nicht aufgegeben habe", fügte der Mittelfeldspieler hinzu.

Ein neuer Rekord im spanischen Fußball

Im Finale besiegte die spanische Nationalmannschaft Argentinien in der Verlängerung mit 1:0. Dieser Erfolg brachte nicht nur den Meistertitel, sondern auch einen neuen Rekord im Weltfußball. Die Spanier bauten ihre ungeschlagene Serie auf der internationalen Bühne auf 38 Spiele aus und erzielten damit ein historisches Ergebnis.

Rodri erzählte auch, wie er seine Teamkollegen vor dem Spiel motivierte. Er forderte die Spieler auf, dem Gegner in die Augen zu schauen und Mut zu zeigen. Letztendlich waren es dieser Kampfgeist und die Führungsqualitäten des Kapitäns, die Spanien erneut auf den Thron des Weltfußballs führten. Für Fußballfans wird dieser Sieg als wohlverdiente Belohnung für die harte Arbeit eines Profis wie Rodri angesehen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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