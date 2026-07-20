Was Lamine Yamal nach dem Finale zu Messi sagte: Leo hat es verraten...

Das WM-Finale 2026 endete für Argentinien auf bittere Weise. Nach der 0:1-Niederlage gegen Spanien, Lionel Messi verriet, wie Lamine Yamal ihn nach dem Spiel getröstet hat.

Dem 39-jährigen Argentinier zufolge nahm ihn der junge spanische Spieler in den Arm und forderte ihn auf, nicht zu weinen. Dieser kurze Austausch nach dem Finale zeigte den Respekt zwischen den Vertretern zweier Generationen.

„Er hat mich umarmt und getröstet“

Messi wurde gefragt, was Yamal nach dem entscheidenden Spiel zu ihm gesagt habe. Der argentinische Kapitän antwortete wie folgt:

„Was hat Yamal zu mir gesagt? Er hat mich umarmt, getröstet und mich mehrmals gebeten, nicht zu weinen. Lamine ist ein sehr herzlicher und lieber Mensch.“

Während die spanischen Spieler den Titel feierten, erregte Yamals Geste, zum Anführer des unterlegenen Gegners zu gehen und ihn zu unterstützen, die Aufmerksamkeit der Fans.

Das Finale wurde zum schwersten Spiel für Messi

Argentinien verlor das WM-Finale 2026 gegen Spanien in der Verlängerung mit 0:1. Das einzige Tor des Spiels fiel in den entscheidenden Momenten, und der amtierende Weltmeister musste die Trophäe an den Gegner abgeben.

Obwohl Messi während des gesamten Turniers starke Leistungen zeigte, konnte er im Finale gegen die spanische Abwehr keine direkte Torbeteiligung erzielen.

Dies war sein einziges Spiel bei der WM 2026, in dem ihm weder ein Tor noch eine Vorlage gelangen.

Messi beendete die Weltmeisterschaft mit 12 Torbeteiligungen

Der argentinische Kapitän bestritt alle acht Spiele des Wettbewerbs. Er erzielte acht Tore und gab vier Vorlagen.

Somit war Messi während des Turniers an insgesamt 12 Toren direkt beteiligt. Sein effektives Spiel war entscheidend dafür, dass Argentinien erneut das WM-Finale erreichte.

Im entscheidenden Spiel gelang es Spanien jedoch, den Einfluss des argentinischen Anführers zu begrenzen.

Ein respektvoller Moment zwischen zwei Generationen

Messi und Yamal gehören unterschiedlichen Generationen an. Während der eine seit vielen Jahren einer der größten Stars des Weltfußballs ist, zeigt der andere bereits in den ersten Jahren seiner Karriere sein Können auf höchstem Niveau.

Die Umarmung nach dem Finale demonstrierte einen sportlichen Respekt, der über Sieg und Niederlage hinausgeht.

Spanien gewann den Pokal, und Argentinien musste eine schwere Niederlage hinnehmen. Doch die Worte, die Yamal zu Messi sagte, blieben einer der bewegendsten und aufrichtigsten Momente des Finales.