Ferran Torres wiederholt Götzes Weg: Ein einzigartiger Rekord

Der Spanien zum zweiten Weltmeistertitel bei der WM 2026 verhalf Ferran Torres wiederholte ein seltenes Ergebnis in der Fußballgeschichte. Der Stürmer des FC Barcelona wurde erst der zweite Spieler, der nach einer Einwechslung das Siegtor in einem WM-Finale erzielte.

Interessanterweise ereignete sich ein ähnliches Ereignis bereits zuvor in einem Finale gegen Argentinien. Damals war Mario Götze der Held, diesmal wählte das Fußballschicksal Torres.

In der 106. Minute kam der Moment, auf den Spanien gewartet hatte

Die reguläre Spielzeit des entscheidenden Duells zwischen Spanien und Argentinien endete 0:0. Als das Spiel auf ein Elfmeterschießen zuzusteuern schien, wartete der eingewechselte Ferran Torres auf seine Chance.

In der 106. Minute überwand der spanische Stürmer Emiliano Martínez und erzielte das einzige Tor des Finales. Dieser Treffer bescherte Spanien einen 1:0-Sieg und den zweiten Weltmeistertitel der Geschichte.

Torres verwandelte den 20. Torschuss Spaniens im Finale. Nach seiner Einwechslung brachte er Tempo und Schärfe in den Angriff und knackte die lange Zeit kompakte argentinische Abwehr.

Auch Götze bestrafte Argentinien

Vor Ferran Torres war Mario Götze der einzige Spieler, der nach einer Einwechslung in einem WM-Finale das Siegtor erzielt hatte.

Der deutsche Spieler wurde im WM-Finale 2014 in der 88. Minute eingewechselt und traf in der 113. Minute der Verlängerung gegen Argentinien. Deutschland gewann durch dieses Tor 1:0 und holte den vierten Weltmeistertitel.

12 Jahre später wiederholte sich fast das gleiche Szenario:

beide Spieler begannen das Finale auf der Ersatzbank;

beide erzielten das Siegtor in der Verlängerung;

in beiden Spielen war der Gegner Argentinien;

beide Finals endeten mit einem 1:0-Sieg.

Götze und Torres standen während des Turniers nicht immer im Rampenlicht, schafften es aber, auf der größten Bühne das wichtigste Tor ihrer Karriere zu erzielen.

Wichtiger Unterschied: Nicht der erste Einwechselspieler, der im Finale traf

Ferran Torres ist nicht der zweite Spieler, der nach einer Einwechslung in einem WM-Finale traf, sondern der zweite Einwechselspieler, der das Siegtor erzielte .

Der Niederländer Dick Nanninga glich im Finale 1978 nach seiner Einwechslung gegen Argentinien aus. Die Niederlande verloren jedoch in der Verlängerung mit 1:3. Auch der Italiener Alessandro Altobelli und der Deutsche Rudi Völler trafen nach Einwechslungen in Finals, aber ihre Tore entschieden die Meisterschaft nicht direkt.

Deshalb hat Torres' Leistung einen besonderen Status: Er machte sein Team mit einer einzigen Aktion zum Weltmeister.

Spieler des Spiels

Das entscheidende Tor und sein aktives Spiel nach der Einwechslung brachten Ferran Torres auch die Auszeichnung als Spieler des Spiels ein. Die FIFA ermittelte nach jedem WM-Spiel 2026 offiziell den besten Akteur.

Für Torres war dies nicht nur ein weiteres Tor. Sein Name wird nun in einem Atemzug mit Andrés Iniesta als Spieler genannt, der Spanien zum Weltmeistertitel führte.

Während Iniesta 2010 in der Verlängerung die Niederlande bestrafte, übernahm Ferran Torres diese Aufgabe im Jahr 2026. Fußball sucht manchmal 90 Minuten lang nach einem Helden – dann kommt er von der Bank und entscheidet alles mit einem Schuss.