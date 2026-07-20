Argentiniens Nationaltrainer macht nach dem Finale ein schweres Geständnis

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Argentiniens Nationaltrainer macht nach dem Finale ein schweres Geständnis

Die argentinische Nationalmannschaft verlor das Finale der WM 2026 mit 0:1 gegen Spanien und verpasste damit die Chance auf den zweiten Titel in Folge. Nach dem Spiel Lionel Scaloni würdigte besonders den Kampfgeist seiner Spieler und den Weg, den sie bis ins Finale zurückgelegt hatten.

Der Trainer verbarg seine tiefe Trauer über die Niederlage nicht. Er betonte jedoch, dass er unabhängig vom Ergebnis stolz auf seine Mannschaft sei.

„Ich bin den Jungs unendlich dankbar“

Scaloni sagte, dass das Erreichen des WM-Finales große Anstrengung, Geduld und körperliche Kraft erfordert habe.

„Ich bin jetzt traurig, aber in erster Linie möchte ich den Jungs unendlich danken. Denn es hat sehr viel harte Arbeit gekostet, diese Phase zu erreichen“, sagte er.

Argentinien war als amtierender Weltmeister zum Turnier gekommen und hatte erneut das entscheidende Spiel erreicht. Doch diesmal ging der Pokal an Spanien.

Scaloni rief dazu auf, die Niederlage mit Würde zu akzeptieren

Der argentinische Cheftrainer betonte, dass es genauso wichtig sei, eine schwere Niederlage richtig zu akzeptieren, wie einen Sieg zu feiern.

„Wir müssen die Niederlage mit der gleichen Würde akzeptieren, wie wir es beim Sieg tun. Wir werden nicht vergessen, was wir erreicht haben.“

Diese Worte bedeuteten, dass das Ergebnis im Finale die früheren Erfolge nicht zunichtemacht. Für Scaloni bleibt es ein großer Erfolg, dass Argentinien erneut ein WM-Finale erreicht hat.

Verletzungen und Müdigkeit hatten Auswirkungen

Der Fachmann sagte auch, dass unerwartete Probleme den Plan der Mannschaft im entscheidenden Spiel beeinflusst hätten.

„Wir wurden unerwartet mit Verletzungen auf wichtigen Positionen konfrontiert. Die Spieler waren sehr erschöpft, sie haben auf dem Platz ihre letzten Kräfte gelassen.“

Scaloni nannte nicht genau, welche Spieler verletzt waren. Seine Worte deuten jedoch darauf hin, dass Argentinien das Finale in einer körperlich schwierigen Verfassung bestritt.

Argentinien kehrt ohne Pokal, aber erhobenen Hauptes zurück

Argentinien setzte alles daran, das Finale zu gewinnen, konnte aber die spanische Abwehr nicht durchbrechen. Scaloni erklärte, dass er mit dem Einsatz und dem Charakter seiner Spieler nicht unzufrieden sei.

Die Weltmeisterschaft endete für Argentinien mit der Silbermedaille. Nun liegt die Hauptaufgabe für das Team darin, sich von der schweren Niederlage zu erholen und neue Ziele anzustreben.

Scalonis Meinung ist klar: Der Pokal ist weg, aber der Wert des Weges, den diese Mannschaft zurückgelegt hat, bleibt bestehen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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