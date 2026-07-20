De la Fuente enthüllt, was er den Spielern vor dem Finale sagte

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De la Fuente enthüllt, was er den Spielern vor dem Finale sagte

Die spanische Nationalmannschaft besiegte Argentinien im Finale der WM 2026 mit 1:0 und wurde zum zweiten Mal in ihrer Geschichte Weltmeister. Nach dem entscheidenden Spiel verriet Cheftrainer Luis de la Fuente, mit welchen Worten er seine Spieler auf das Feld schickte.

Der Experte erinnerte sein Team vor dem Finale daran, dass es nicht nur um einen gewöhnlichen Sieg ging, sondern um die Chance, ein neues Kapitel in der Geschichte des spanischen Fußballs aufzuschlagen.

„Wir betreten das Spielfeld, um Geschichte zu schreiben“

Laut De la Fuente hielt er vor Anpfiff des Finales eine kurze, aber eindringliche Ansprache an die Spieler.

„Ich sagte ihnen: ‚Meine Herren, wir betreten das Spielfeld, um Geschichte zu schreiben, und wir müssen das erreichen.‘“

Spanien konnte in der regulären Spielzeit kein Tor gegen Argentinien erzielen. Beim Stand von 0:0 ging das Spiel in die Verlängerung.

Der Plan änderte sich in der Verlängerung nicht

Der spanische Cheftrainer betonte, dass er seine Spieler in der Pause nicht zur Vorsicht gemahnt habe. Im Gegenteil, er forderte sie auf, das bisherige Tempo und das Selbstvertrauen beizubehalten.

„In der Verlängerung sagte ich ihnen, dass sie in diesem Geist weitermachen müssen, weil wir stärker als der Gegner waren“, so der Trainer.

Der Druck Spaniens zahlte sich in der 106. Minute aus. Ferran Torres erzielte das einzige Tor, das dem Team den Weltmeistertitel sicherte.

Spieler stellten eine unerwartete Frage

Nach dem Sieg kamen einige spanische Spieler zum Trainer, um nach dem nächsten Ziel zu fragen.

„Einige Spieler kamen auf mich zu und fragten: ‚Was müssen wir als Nächstes gewinnen?‘ Ich antwortete: ‚Das Spiel im September.‘“

Diese Antwort zeigte, dass De la Fuente nicht die Absicht hat, die Anforderungen im Team zu senken. Für ihn ist der Weltmeistertitel ein großer Erfolg, aber die Vorbereitung auf das nächste Spiel beginnt wieder bei Null.

Spanien hat neue Trophäen im Visier

De la Fuente bewertete den aktuellen Erfolg des Teams nicht als Endstation, sondern als Beginn einer neuen Etappe.

„Wir müssen noch viele weitere Trophäen gewinnen.“

Spanien holte zum ersten Mal seit 2010 den WM-Pokal. Nun muss sich das Team unter der Leitung von De la Fuente auf die kommenden Spiele und neue Wettbewerbe konzentrieren, ohne sich auf dem Meistertitel auszuruhen.

Die Worte über das „Geschichte schreiben“ vor dem Finale wurden wahr. Doch die Antwort des Trainers an die Spieler zeigte, dass Spaniens Hunger noch lange nicht gestillt ist.

SpanienArgentinienWeltmeisterschaftLuis de la FuenteFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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