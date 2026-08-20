Ein Teil der Inter-Anteile könnte verkauft werden

Laut Informationen der Corriere della Sera, einer der renommiertesten Zeitungen Italiens, prüft der US-Fonds Oaktree ernsthaft die Möglichkeit, eine Minderheitsbeteiligung an Inter, dem Mailänder Klub, zu verkaufen. Während der laufenden Sommerpause gingen mehrere Angebote von verschiedenen Parteien ein, die Teil des Investorenkreises werden möchten. Goal.com berichtet .

Der Zeitung zufolge befinden sich unter den Interessenten für den Kauf von Anteilen an den Nerazzurri große Investmentfonds sowie in- und ausländische Family Offices, die das Kapital führender Wirtschaftsdynastien der Welt verwalten. Die Oaktree-Führung prüft derzeit sorgfältig alle eingegangenen Angebote und dürfte die Verhandlungen mit potenziellen Käufern in den kommenden Wochen intensivieren.

Klubbewertung und finanzielle Erfolge

Dank der erfolgreichen Arbeit unter der Führung von Oaktree in den vergangenen zwei Jahren ist der Klub wieder zu einer profitablen Organisation geworden. Außerdem erhielt er in diesem Zeitraum die offizielle Genehmigung, mit dem Bau eines neuen, klub eigenen Stadions zu beginnen. Der Verkauf einer Minderheitsbeteiligung würde dem US-Fonds ermöglichen, die finanziellen Ergebnisse seiner Arbeit zu bewerten.

Das Auftreten eines neuen Anteilseigners würde die Festlegung eines sogenannten „Reservepreises“ für den künftigen Verkauf aller verbleibenden Klubanteile ermöglichen. Mit anderen Worten: Die Bewertung des Teams in der aktuellen Transaktion würde als Mindeststartpunkt für einen späteren vollständigen Verkauf dienen.

Marktwert und Zukunftspläne

Forbes zufolge beträgt der Gesamtwert von Inter einschließlich der Schulden etwa 1,5 Milliarden Euro. Die Analyseagentur Football Benchmark schätzt den Wert etwas höher auf rund 2,1 Milliarden Euro. Es wird erwartet, dass Oaktree seine Verhandlungen auf einen Betrag zwischen diesen beiden Bewertungen stützt.

Die endgültige Summe kann jedoch je nach Anzahl und Art der Investoren sowie der Art der zu verkaufenden Beteiligung variieren. Auch die Frage, welche Mitspracherechte der neue Partner erhält, wird die endgültige Vereinbarung beeinflussen. Oaktree prüft weiterhin alle Angebote detailliert, um den Gesamtwert des Teams für die Zukunft richtig festzulegen.