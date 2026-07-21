Der junge spanische Star Lamine Yamal verspottete den argentinischen Mittelfeldspieler Leandro Paredes nach dem Sieg im WM-Finale 2026. Während der Meisterparade in den Straßen von Madrid zeigte sich der 19-jährige Flügelspieler mit einem provokanten Plakat, das auf die aggressiven Aktionen des Gegners auf dem Platz anspielte. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Die Siegesfeiern in Madrid erreichten ihren Höhepunkt, als fast zwei Millionen Fans teilnahmen. Der meistdiskutierte Moment in den sozialen Medien war jedoch Lamine Yamals Reaktion auf ein Plakat, das ihm von Fans gereicht wurde. Das Plakat nahm Bezug auf ein berühmtes Box-Event und lautete: "Velada del ano VII: Paredes vs Gavi".

Der Ursprung dieses Witzes liegt in den chaotischen letzten Minuten des Finales in New Jersey. Nach dem 1:0-Sieg Spaniens verloren mehrere Mitglieder der argentinischen Nationalmannschaft die Beherrschung. Leandro Paredes stand im Zentrum dieser Auseinandersetzungen, als Kameras festhielten, wie er Eric Garcia an die Gurgel ging und später Gavi auf dem Platz stieß.

Der Kampf auf dem Platz und seine Folgen

Paredes wurde für seine groben Aktionen mit einer Roten Karte vom Platz gestellt, verteidigte aber nach dem Spiel das Verhalten seines Teams. Er schrieb in den sozialen Medien, dass er zutiefst betrübt über die Niederlage sei, aber stolz darauf, auf dem Platz alles gegeben zu haben. Seiner Meinung nach hätten sich die argentinischen Spieler in dieser Situation angemessen verhalten.

Lamine Yamal hingegen hielt die Feierstimmung während der Parade hoch. Er verspottete nicht nur Paredes, sondern schnappte sich auch zusammen mit seinem Teamkollegen und engen Freund Nico Williams das Mikrofon und tanzte zu Bad Bunny-Songs. Diese fröhliche Atmosphäre stand in krassem Gegensatz zur angespannten Situation nach dem Finale.

Andere Mitglieder der argentinischen Nationalmannschaft, insbesondere Enzo Fernandez, versuchten ebenfalls, den aggressiven Ansatz nach der Niederlage zu rechtfertigen. Er betonte, dass es Wichtigeres als das Ergebnis gebe und das Team die Ehre seines Heimatlandes würdig verteidigt habe. Laut internationalen Medien, darunter ixbt.com, stößt das Verhalten der argentinischen Spieler jedoch auf breite Kritik.

Für Spanien war dieser Sieg nicht nur ein Weltmeistertitel, sondern eine Bestätigung der Vorherrschaft der neuen Generation in der Fußballwelt. Junge Stars wie Lamine Yamal und Gavi zeigten, dass sie ihren Gegnern nicht nur auf dem Platz, sondern auch unter psychologischem Druck überlegen sind. Dieser Witz in den Straßen von Madrid ist ein Zeichen dafür, dass die Rivalität zwischen den beiden Nationalmannschaften noch lange anhalten wird.