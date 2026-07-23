Der spanische Barcelona Klub hat offiziell den Transfer des deutschen Nationalspielers Karim Adeyemi bekannt gegeben, um Probleme in der Offensive zu beheben. Das 24-jährige Talent, das von Borussia Dortmund kommt, hat bei den Katalanen einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2031 unterzeichnet. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Dieser Transfer wird von Experten auf dem Transfermarkt hoch bewertet. Laut Goal.com beläuft sich die Ablösesumme auf 29 Millionen Euro, wobei dieser Betrag durch verschiedene Boni noch steigen kann. Karim Adeyemi soll die Lücke füllen, die durch den Abgang von Robert Lewandowski und das Ende der Leihe von Marcus Rashford entstanden ist.

Karim Adeyemi ist der zweite große Neuzugang der Katalanen in diesem Sommertransferfenster. Zuvor hatte das Team Anthony Gordon verpflichtet. Der deutsche Stürmer zeichnet sich durch seine Schnelligkeit und Vielseitigkeit aus. Während seiner vierjährigen Zeit in Dortmund absolvierte er 146 Spiele und erzielte 36 Tore.

Warum hat sich Borussia Dortmund entschieden, seinen Star zu verkaufen?

Borussia Dortmunds Sportdirektor Lars Ricken gab eine offizielle Stellungnahme zu diesem Transfer ab. Ihm zufolge war die Tatsache, dass der Vertrag des Spielers nur noch ein Jahr lief und er persönlich den Wunsch äußerte, zuzu wechseln, die Grundlage für diese Entscheidung. Ricken betonte, dass der Einigung im Interesse des Vereins zugestimmt wurde.

"Karim war in den letzten vier Jahren ein wichtiger Teil unseres Teams. Wir haben mit ihm 2024 das Champions-League-Finale erreicht. Doch in diesem Sommer haben sich beide Seiten entschieden, getrennte Wege zu gehen. Als er mit dem Wunsch auf uns zukam, ins Camp Nou zu wechseln, haben wir alle Interessen abgewogen und ihm die Freigabe erteilt", betonte Lars Ricken.

Adeyemi verabschiedete sich seinerseits von seinem ehemaligen Team und den Fans. Er bedankte sich bei allen, die ihn seit seiner Ankunft von Red Bull Salzburg im Jahr 2022 unterstützt haben. Es wird erwartet, dass die Eingewöhnung bei den Katalanen für den Spieler nicht schwerfallen wird, da er bereits unter Hansi Flick in der deutschen Nationalmannschaft debütierte.

Neue Möglichkeiten im System von Hansi Flick

Die frühere Zusammenarbeit zwischen Hansi Flick und Karim Adeyemibietet einen großen Vorteil. Der Trainer kennt die Fähigkeiten des Spielers genau, und Adeyemi ist ein vielseitiger Akteur, der sowohl auf dem Flügel als auch im Sturmzentrum effektiv spielen kann. Dies gibt Flick zusätzliche Optionen bei taktischen Umstellungen.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Führung der Katalanen nicht aufhören will, die Offensive zu verstärken. Nach dem Adeyemi-Transfer wird erwartet, dass der Verein die Verhandlungen über den Stürmer von Atletico Madrid, Julian Alvarez, fortsetzt. Dies deutet darauf hin, dass in der kommenden Saison Barcelona eine völlig neue Angriffsformation haben wird.