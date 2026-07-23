Luis Suarez auf dem Niveau von Lionel Messi: Inter Miami Trainer lobt legendären Stürmer

Der Cheftrainer von Inter Miami, Guillermo Hoyos, hat die Leistung des Stürmers Luis Suarez hoch gelobt und ihn auf eine Stufe mit dem legendären Lionel Messi gestellt. In einem MLS-Spiel gegen Chicago Fire beeindruckte der uruguayische Routinier mit seinem Können. Dies berichtet Goal.com .

Nach einer siebenwöchigen Pause aufgrund der Weltmeisterschaft empfing Inter Miami Chicago Fire und gewann mit 3:2. Lionel Messi nahm aufgrund seines Urlaubs nicht an der Partie teil, doch Luis Suarez vertrat ihn würdig. Der uruguayische Stürmer führte das Team als Kapitän aufs Feld und erzielte einen Doppelpack.

Robert Lewandowski verliert bei seinem Debüt

Das Spiel endete für den polnischen Star Robert Lewandowski, der sein Debüt für Chicago Fire gab, unglücklich. Der erfahrene Stürmer, der vom FC Barcelona in die MLS wechselte, spielte 62 Minuten für sein neues Team. Nach dem Spiel betonte Lewandowski, dass er erst zwei Tage mit seinen Teamkollegen trainiert habe und Zeit brauche, um sich vollständig anzupassen.

Das Siegtor für Inter Miami erzielte in der 87. Minute der Akademie-Absolvent Preston Plambeck. Der junge Spieler konnte seine Begeisterung nach seinem ersten MLS-Tor nicht verbergen und freute sich, seinem Team die drei Punkte gesichert zu haben.

Hoyos: "Solche Spieler sind unersetzlich"

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hob Guillermo Hoyos besonders die taktische Intelligenz des 39-jährigen Luis Suarez hervor. Laut Goal.com betrachtet der Trainer Suarez und Messi als Spieler von einzigartigem Format.

"Genau wie unsere Nummer 10 (Messi) ist Luis ein Spieler, der auf dem Platz einen riesigen Unterschied machen kann. Sie spielen dank ihrer Erfahrung taktisch sehr klug. Sie kennen ihren Körper und ihre Möglichkeiten besser als der Trainerstab. Es wird schwierig sein, in Zukunft andere Spieler zu finden, die solche Fußballer ersetzen können", sagte Hoyos.

Dieser Sieg war wichtig für Inter Miami, um die Position in der Tabelle zu festigen. Das Team bewies, dass es auch ohne seine Stars Ergebnisse liefern kann, was die Chancen des Klubs im Meisterschaftsrennen weiter erhöht.