Juventus beobachtet Matias Galarza zur Verstärkung des Mittelfelds

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Juventus beobachtet Matias Galarza zur Verstärkung des Mittelfelds

Laut Informationen der Tuttosport prüft der italienische Klub Juventus Matias Galarza, einen der vielversprechenden südamerikanischen Mittelfeldspieler, ernsthaft als Verstärkung für seinen Kader. Der paraguayische Fußballer wurde der Vereinsführung des Turiner Klubs angeboten, und sein möglicher Transfer wird derzeit eingehend analysiert. Das berichtet Goal.com berichtet .

Juventus fehlt derzeit ein klassischer Spielmacher im Zentrum, der das Spiel verbindet und Angriffe zum richtigen Zeitpunkt lenkt. Genau deshalb hat der Mittelfeldspieler die Aufmerksamkeit des Trainerstabs auf sich gezogen. Sein vergleichsweise erschwinglicher Preis könnte Galarzas Transfer zudem zu einer finanziell attraktiven Option für den Klub machen.

Die Karriere und Fähigkeiten des Spielers

Matias Galarza wurde 2002 in Paraguays Hauptstadt Asunción geboren und in der Akademie von Olimpia Asunción ausgebildet. Später wechselte er zum brasilianischen Klub Vasco da Gama, für den er zwischen 2021 und 2023 58 Spiele absolvierte und fünf Tore erzielte. Außerdem spielte er auf Leihbasis für Coritiba.

Der Mittelfeldspieler setzte seine Karriere in Argentinien fort und spielte für Talleres und River Plate, bevor Atlanta United aus den USA seine letzte Station wurde. Für die paraguayische Nationalmannschaft absolvierte er 19 Spiele und erzielte vier Tore.

Transferprioritäten und Bedingungen

Laut Goal.com ist River Plate bereit, den Spieler für lediglich 6 Millionen Euro zu verkaufen. Juventus hat derzeit jedoch andere Prioritäten: Der Klub will zunächst die Abwehr verstärken und die Verpflichtung eines neuen Torhüters klären.

Bevor ein weiterer Mittelfeldspieler verpflichtet werden kann, müsste außerdem einer aus Arthur, Teun Koopmeiners oder Fabio Miretti den Klub verlassen. Auch das jüngste Freundschaftsspiel gegen Australien zeigte deutlich, dass der Turiner Mannschaft ein tief stehender Spielmacher im Zentrum fehlt.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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