Seelöwe klettert auf Fischerboot und schläft in einem Bett ein

In Argentinien ereignete sich ein ungewöhnlicher Vorfall. Ein Seelöwe schlich sich auf ein Fischerboot, machte es sich in einem der Betten für die Crew gemütlich und schlief tief und fest ein.

Besonders erstaunlich war, dass der Lärm in der Umgebung den friedlichen Schlaf des Tieres nicht stören konnte. Stattdessen lehnte es sich noch bequemer an das Kissen und versuchte weiterzuschlafen.

Die Crewmitglieder waren über das Verhalten des unerwarteten „Gastes“ verblüfft und filmten die Szene.

Berichten zufolge gehören Seelöwen zu den intelligentesten Tieren unter den Meeressäugern. Experten betonen, dass ihr Verhalten viele Ähnlichkeiten mit dem von Hunden aufweist.