T-Echo Card-Kommunikator für den Betrieb ohne Mobilfunk vorgestellt

LilyGo hat ein neues autonomes Gerät namens T-Echo Card vorgestellt, das Kommunikation und Datenübertragung auch dort ermöglicht, wo keine Mobilfunknetze und kein Internet verfügbar sind. Laut ixbt.com kostet das kompakte Gadget lediglich 60 Dollar und ist für den Nachrichtenaustausch über große Entfernungen ohne Abhängigkeit von Mobilfunkanbietern konzipiert. Damit ist es besonders für abgelegene Gebiete und den Einsatz unter Feldbedingungen geeignet. Ixbt.com berichtet darüber.

Der Betrieb des neuen Geräts basiert hauptsächlich auf der LoRa-Technologie. Sie ermöglicht die Übertragung kleiner Datenpakete über beträchtliche Entfernungen bei geringem Energieverbrauch. Dadurch lässt sich T-Echo Card auch außerhalb der Reichweite von Mobilfunknetzen effektiv einsetzen — etwa in touristischen Systemen in Bergregionen sowie zur Fernüberwachung entfernter Fahrzeuge und verschiedener Ausrüstungen.

Erweiterte Funktionen und technische Daten

T-Echo Card ist nicht nur ein Kommunikationsgerät, sondern ein multifunktionales Gadget mit mehreren nützlichen Sensoren. Zu den Komponenten gehören:

GPS/GNSS-Modul — ermittelt die genauen Koordinaten des Geräts und überträgt sie per LoRa;

Beschleunigungssensor (Bewegungssensor) — erkennt Bewegungen des Geräts und sendet bei Notfällen Warnungen;

NFC-Modul — ermöglicht die Nutzung verschiedener Tags und Identifikationssysteme;

OLED-Display (72 × 40 Pixel) — zeigt den Gerätestatus und wichtige Parameter an;

Mikrofon und Lautsprecher — ermöglichen die Interaktion mit dem Nutzer.

Das Gerät besitzt ein kompaktes Gehäuse mit den Abmessungen 90 × 60 × 9,5 mm und ist gemäß dem IP66-Standard gegen Umwelteinflüsse geschützt. Außerdem umfasst die Konstruktion Elemente, die eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der allgemeinen Zuverlässigkeit spielen.

Akkulaufzeit und Alternativen auf dem Markt

Neben dem Hauptakku ist ein kleines Solarpanel mit einer Leistung von 0,25 W installiert, um den kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten. Das Panel kann das Gerät zwar nicht vollständig versorgen, wenn alle Sensoren und Sender dauerhaft aktiv sind, in Feldbedingungen den Akku jedoch schrittweise nachladen und die gesamte Akkulaufzeit deutlich verlängern.

Bemerkenswert ist, dass LilyGo bereits zuvor weitere Geräte nach einem ähnlichen Konzept entwickelt hat. Das 110 Dollar teure T-Deck Max zeichnet sich durch ein E-ink-Display und eine QWERTY-Tastatur aus, während das 70 Dollar teure T-Deck Plus ein tragbares Programmiergerät ist. Auf dem Markt gibt es außerdem alternative Kits wie das Seeed Studio MeshCore Starter Kit, das zum Aufbau eines privaten Netzwerks mit einer Reichweite von bis zu 10 Kilometern vorgesehen ist.