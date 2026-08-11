Der ehemalige Milan-Verteidiger Alessandro Costacurta äußerte sich zu den Leistungen der Mannschaft in dieser Saison und zu den Veränderungen, die der Klub durchläuft. In einem Interview mit Corriere dello Sport betonte er insbesondere, dass die Rossoneri gute Schritte zur Verstärkung des Kaders unternommen hätten, ihre finanziellen Möglichkeiten jedoch nicht mehr dieselben seien wie früher. Goal.com berichtet .

Laut Goal.com stellte der erfahrene Experte fest, dass der Klub sich nach einem ungewöhnlichen Start auf dem Transfermarkt positiv präsentiert habe. Seiner Ansicht nach haben die Neuzugänge – darunter ein Spieler, der die Abwehr verstärkt, und ein uneigennütziger Stürmer – das Potenzial des Klubs erhöht.

Kaderveränderungen und der Einfluss des Trainers

Costacurta betonte, dass auch Luka Modrićs Verbleib im Kader von großer Bedeutung sei und einem großen Transfer gleichkomme. Außerdem erklärte er, dass der Ansatz des Cheftrainers Begeisterung in der Mannschaft entfachen könne.

Milan hat Abwehr und Angriff mit starken Spielern verstärkt

Luka Modrićs Verbleib war ein wichtiger Schritt für die Mannschaft

Das Hauptproblem der vergangenen Saison war die mentale Niedergeschlagenheit der Spieler

Nach Ansicht des ehemaligen Verteidigers besteht die wichtigste Aufgabe nun darin, dass die Spieler aus der vergangenen Saison ihr Leistungsniveau weiter steigern. Nur dann kann Milan erfolgreich in die Champions League zurückkehren.

Das finanzielle Gefälle im europäischen Fußball

Beim Vergleich des Milan seiner Zeit mit der aktuellen Situation des Klubs verschwieg Costacurta nicht, dass der finanzielle Faktor eine entscheidende Rolle spielt. Seiner Aussage zufolge gab der Klub damals mehr Geld aus als alle anderen Mannschaften in Europa, während er heute nicht einmal zu den zehn ausgabenstärksten Klubs zählt.

Gleichzeitig bezeichnete der Experte Paris Saint-Germain als eine der stärksten Mannschaften Europas in den vergangenen Jahren. Er würdigte den Einsatz, den die von Luis Enrique trainierte Pariser Mannschaft auf dem Platz zeigt, sowie das Vertrauen der Spieler in ihren Trainer.

Über die Erfolge italienischer Mannschaften in europäischen Wettbewerben sagte Costacurta, dass diese letztlich von Investitionen abhängen. Seiner Prognose zufolge werden italienische Klubs in den nächsten sechs bis sieben Jahren nur schwer die Vorherrschaft in Europa erringen können, da Paris Saint-Germain, Bayern München, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Barcelona und Real Madrid im Wettbewerb bereits deutlich voraus sind.