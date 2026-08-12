USA und 38 weitere Staaten fordern Vorankündigungen von Raketenstarts

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USA und 38 weitere Staaten fordern Vorankündigungen von Raketenstarts

Die USA, Südkorea, Japan und 38 weitere Staaten haben die Länder weltweit aufgefordert, Tests von Interkontinentalraketen, von U-Booten gestarteten ballistischen Raketen und Trägerraketen im Voraus anzukündigen. berichtete .

Laut ixbt.com wurde die internationale Initiative verkündet, nachdem China unerwartet eine ballistische Rakete in die offenen Gewässer des Pazifiks gestartet hatte. Obwohl Peking im offiziellen Dokument nicht direkt erwähnt wurde, hatten gerade diese überraschenden Tests in der internationalen Gemeinschaft große Besorgnis und Kritik ausgelöst.

Sicherheitsmaßnahmen und Transparenz

Nach Ansicht der Initiatoren stellt die Erprobung von Raketen, die nukleare Sprengköpfe tragen können, ohne ausreichende Vorwarnung ein großes Risiko dar. Dies gefährdet die Sicherheit von Staaten in der Nähe der Testgebiete und verschärft die internationalen Sorgen.

Die teilnehmenden Länder legten außerdem fest, welche Informationen bereitgestellt werden müssen. Demnach muss die Meldung Folgendes enthalten:

  • Die Klasse der gestarteten ballistischen Rakete oder Trägerrakete
  • Das voraussichtliche Zeitfenster des Starts
  • Das Startgebiet und die Flugbahn
  • Angaben zu Absturz- oder Aufschlaggebieten für die Luft- und Seefahrt
Der letzte Punkt ist wichtig, um die Sicherheit des Luft- und Seeverkehrs zu gewährleisten und unerwartete Zwischenfälle zu verhindern.

Mechanismen zur Vertrauensstärkung

In der Erklärung wurde betont, dass ein regelmäßiger und transparenter Informationsaustausch die militärischen Programme oder operativen Fähigkeiten der Staaten nicht einschränke. Im Gegenteil: Er verringere das Risiko einer falschen Lageeinschätzung und stärke das gegenseitige Vertrauen zwischen den Ländern.

Einer der wichtigsten Mechanismen für diese Aufgabe ist derzeit der Haager Verhaltenskodex gegen die Proliferation ballistischer Raketen, dem 145 Staaten angehören. Die Initiatoren der neuen Initiative riefen alle betroffenen Länder auf, diesen internationalen Vereinbarungen beizutreten und die Verfahren zur Vorankündigung von Raketenstarts einzuhalten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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