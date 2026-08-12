Sindarov kassiert seine erste Niederlage: Wie sieht die Turniertabelle aus?

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Sindarov kassiert seine erste Niederlage: Wie sieht die Turniertabelle aus?

Der Sinquefield Cup 2026 in St. Louis, USA, eines der prestigeträchtigsten Schachturniere der Welt und die entscheidende Etappe der Grand Chess Tour, läuft derzeit. An dem Wettbewerb nehmen die führenden Großmeister der Welt teil. Im klassischen Schach wird ein Rundenturnier mit neun Runden ausgetragen.

Dramatisches Duell: Eine hart umkämpfte Partie gegen Praggnanandhaa

In der ersten Runde spielte das usbekische Talent Javohir Sindarov mit den weißen Figuren gegen den erfahrenen US-Großmeister Levon Aronian und erreichte ein Remis. In der zweiten Runde wartete die nächste schwierige Prüfung auf ihn.

Sindarov spielte mit den schwarzen Figuren gegen den Inder Rameshbabu Praggnanandhaa, der sich in letzter Zeit zu seinem wichtigsten und wohl stärksten Rivalen entwickelt hat. In einer äußerst dramatischen und spannenden Partie, die lange auf ein ausgeglichenes Remis zuzusteuern schien, ergriff Praggnanandhaa in der Schlussphase die Initiative und sicherte sich den Sieg.

Sindarov kassiert seine erste Niederlage: Wie sieht die Turniertabelle aus?

In der zweiten Runde wurden außerdem drei weitere Siege verbucht. Nur eine Partie endete mit einem Remis: Der Niederländer Anish Giri und der US-Amerikaner Fabiano Caruana teilten sich die Punkte.

Turniertabelle und Sindarovs nächster Gegner vor der dritten Runde

In der dritten Runde, die heute stattfindet, spielt Javohir Sindarov mit den weißen Figuren gegen einen der führenden französischen Schachspieler, Maxime Vachier-Lagrave. Alle Partien des Turniers beginnen um 22:00 Uhr usbekischer Zeit.

Die Tabelle nach der zweiten Runde:

  • Plätze 1–5: Fabiano Caruana, Wesley So, Rameshbabu Praggnanandhaa, Levon Aronian und Maxime Vachier-Lagrave (je 1,5 Punkte);

  • 6. Platz: Anish Giri (1 Punkt);

  • 7. Platz: Javohir Sindarov (0,5 Punkte, nach den Feinwertungskriterien);

  • Letzter Platz: Jorden van Foreest (0 Punkte, nachdem er beide Runden verloren hat).

Sindarov kassiert seine erste Niederlage: Wie sieht die Turniertabelle aus?

Das vollständige Teilnehmerfeld des Sinquefield Cup 2026:

Zehn der stärksten Großmeister der Welt nehmen an dem Turnier teil:

  1. Javohir Sindarov (Usbekistan)

  2. Fabiano Caruana (USA)

  3. Rameshbabu Praggnanandhaa (Indien)

  4. Wesley So (USA)

  5. Levon Aronian (USA)

  6. Anish Giri (Niederlande)

  7. Vincent Keymer (Deutschland)

  8. Maxime Vachier-Lagrave (Frankreich)

  9. Jorden van Foreest (Niederlande)

  10. Sam Sevian (USA)

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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