Wunder in Almaty: Frau nach Sturz aus dem 9. Stock innerhalb einer Woche wieder auf den Beinen

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Wunder in Almaty: Frau nach Sturz aus dem 9. Stock innerhalb einer Woche wieder auf den Beinen

Nach Angaben der Stadtverwaltung für öffentliche Gesundheit in Almaty wurde die Frau nach ihrem Sturz aus dem 9. Stock in kritischem Zustand mit mehreren schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Bei ihr wurden ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Verletzung des Brustkorbs, zahlreiche Rippenbrüche, ein Pneumothorax und ein Hämatothorax sowie Brüche des Beckens, des Oberschenkels und des Oberarmknochens festgestellt.

Bei ihrer Einlieferung ins Krankenhaus lag die Patientin im Koma und befand sich in einem traumatischen Schock. Die Ärzte bewerteten ihren Zustand als äußerst schwer. Noch vor dem Transport ins Krankenhaus intubierten die Rettungskräfte die Patientin und leiteten eine Schockbehandlung ein.

Im Krankenhaus erhielt die Frau umgehend die notwendige medizinische Versorgung. Anästhesiologen und Intensivmediziner, Traumatologen, Neurochirurgen, Chirurgen, Internisten, Kardiologen sowie Psychologen und Psychiater waren an ihrer Behandlung beteiligt.

Die Ärzte erklärten, dass die Patientin mehrfach operiert wurde. Zunächst wurden gleichzeitig Verletzungen an ihren oberen und unteren Gliedmaßen operativ behandelt. Zwei Tage später erfolgte eine Operation an den Beckenknochen.

Besonders bemerkenswert ist, dass sieben Tage nach ihrer Aufnahme begonnen wurde, die Patientin langsam wieder auf die Beine zu bringen. Drei Tage später wurde sie in zufriedenstellendem Zustand aus dem Krankenhaus entlassen.

Die Frau wird nun ambulant weiterbehandelt und eine Rehabilitation absolvieren.

Almaty
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Charos
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