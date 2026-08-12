„Er rannte wie eine Katze durch den Ring“: Australischer Boxer erhebt unerwarteten Vorwurf gegen Jalolov

Bei einer Pressekonferenz vor seinem zwölften Profikampf gegen den US-Amerikaner Deandre Savage an Australiens Gold Coast erwähnte der einheimische Boxer Teremoana Junior erneut den usbekischen Olympiasieger Bakhodir Jalolov.

Der australische K.-o.-Spezialist, der zuletzt ausschließlich einen Rückkampf gegen Jalolov gefordert hatte, machte diesmal noch schärfere und provokantere Aussagen.

„Der Einzige, der es bis in die dritte Runde geschafft hat, war dieser Goldmedaillengewinner“

Im Zusammenhang mit seiner K.-o.-Bilanz und seinem Duell gegen Jalolov im Amateurboxen erklärte Teremoana:

„Kritiker sagten, ich hätte es im Ring nie über zwei Runden hinaus geschafft. Ich denke, das stimmt: Bis heute hat niemand, der mit mir in den Ring gestiegen ist, mehr als zwei Runden überstanden. Der Einzige, der es bis in die dritte Runde geschafft hat, war jener weithin bekannte usbekische Goldmedaillengewinner, der wie eine Katze durch den Ring rannte. Er war der einzige Kämpfer, der mir ausweichen und drei Runden beenden konnte. Zum Thema zwei Runden sage ich Folgendes: Steigt in den Ring, um zu kämpfen, nicht einfach nur davonzulaufen – sonst erwartet euch ein K. o. Kämpft offen gegen mich. Ich komme.“,“ sagte Teremoana.

Zur Erinnerung: Teremoanas Bilanz und seine langjährige Rivalität mit Jalolov

Der australische Schwergewichtsboxer hat bislang elf Profikämpfe bestritten, in denen er alle seine Gegner innerhalb der ersten beiden Runden ausknockte. Mit dem „einzigen Boxer, der es bis in die dritte Runde geschafft hat“, meinte er Bakhodir Jalolov.

Teremoana hatte zuvor bereits mehrfach den Wunsch geäußert, gegen Jalolov im Profiboxen anzutreten und sich für seine Niederlagen im Amateurbereich zu revanchieren.

Zur Erinnerung: Im Viertelfinale der Olympischen Spiele Paris 2024 besiegte Bakhodir Jalolov Teremoana Junior dank überlegener Technik, präziser Taktik und nach Punkten und zog ins Halbfinale ein. Die Aussagen des australischen Boxers werden das Interesse an einem möglichen Profiduell zwischen den beiden agilen und kräftigen Giganten zweifellos weiter steigern.

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