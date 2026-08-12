Beşiktaş An Fabio Miretti Interessiert

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Beşiktaş An Fabio Miretti Interessiert

Der türkische Klub Beşiktaş prüft die Möglichkeit, den Mittelfeldspieler Fabio Miretti von Juventus zu verpflichten. Laut einem Bericht von GOAL.com .

Beşiktaş ist auf dem Wintertransfermarkt aktiv. Zuvor hatte der Klub mit Juventus eine Einigung über den Transfer des serbischen Stürmers Dušan Vlahović erzielt. Nach Ablauf seines bis zum 30. Juni laufenden Vertrags mit dem Turiner Klub wird Vlahović als ablösefreier Spieler nach Istanbul wechseln und voraussichtlich noch heute in der Stadt des Vereins eintreffen.

Transferbedingungen Und Finanzielle Forderungen

Laut Berichten der türkischen Presse beschränkt sich die Vereinsführung von Beşiktaş nicht auf den Stürmer, sondern arbeitet weiter an der Verstärkung des Kaders. Cheftrainer Vincenzo Italiano schätzt Fabio Mirettis Talent sehr und fordert den Transfer persönlich, da er dessen Spielstil gut kennt. Das Interesse des Trainers hat die Verhandlungen beschleunigt.

Juventus ist dennoch bereit, das Eigengewächs abzugeben, allerdings nur zu den eigenen Bedingungen. Der Turiner Klub zieht für Miretti ausschließlich einen direkten Verkauf in Betracht und plant keine Leihe. Der 2003 geborene Mittelfeldspieler steht bei Juventus bis 2028 unter Vertrag; die Verantwortlichen bewerten ihn mit etwa 15 Millionen Euro.

Die Verhandlungen zwischen den Parteien befinden sich derzeit in der Anfangsphase. Beşiktaş-Präsident Serdar Adalı und die Transferverantwortlichen des Klubs versuchen, sich mit ihren italienischen Kollegen auf die Bedingungen einer Einigung zu verständigen. Falls eine Einigung über die finanziellen Forderungen erzielt wird, könnte Fabio Miretti seine Karriere in der Türkei fortsetzen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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