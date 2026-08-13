John Barnes glaubt, dass Florian Wirtz Liverpools wichtigster Spieler werden kann

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John Barnes glaubt, dass Florian Wirtz Liverpools wichtigster Spieler werden kann

Liverpool-Legende und ehemaliger Spieler John Barnes erklärte in einem Interview mit GOAL, dass der deutsche Mittelfeldspieler Florian Wirtz sein Lieblingsspieler im Team sei. Seiner Ansicht nach ist der junge Spielmacher in der Lage, seine Ablösesumme von 116 Millionen Pfund vollständig zu rechtfertigen, und könnte künftig an der Merseyside wie Bruno Fernandes eine Führungsrolle übernehmen – und nicht in München oder bei einem anderen Topklub. Darüber berichteten ixbt.com und Goal.com ausführlich. Goal.com berichtet .

Es sei daran erinnert, dass Florian Wirtz im Sommer-Transferfenster von Bayer Leverkusen zu Liverpool wechselte und für kurze Zeit zum teuersten Spieler im britischen Fußball wurde. Seine Debütsaison in der englischen Premier League verlief jedoch sowohl für ihn als auch für die gesamte Mannschaft schwierig. Liverpool beendete die Saison auf dem fünften Platz und qualifizierte sich für die Champions League, doch der Leistungsabfall führte zur Entlassung von Cheftrainer Arne Slot.

Ein neuer Trainer und Veränderungen im Kader

Der spanische Trainer Andoni Iraola hat inzwischen das Kommando bei Liverpool übernommen. Er möchte den Star-Kader neu formieren und das volle Potenzial der Spieler ausschöpfen, die in der vergangenen Saison nicht die erwarteten Leistungen zeigten – darunter Stürmer Alexander Isak, der für 125 Millionen Pfund verpflichtet wurde, sowie Florian Wirtz. Isak erzielte in der vergangenen Saison lediglich vier Tore, während Wirtz sieben Treffer und ebenso viele Vorlagen verbuchte.

John Barnes zufolge waren die früheren Schwierigkeiten der Mannschaft auf sich überschneidende Aufgaben im Kader zurückzuführen. Hugo Ekitike, Cody Gakpo und Wirtz versuchten, ähnliche Aufgaben zu übernehmen, wodurch das Gleichgewicht auf dem Spielfeld verloren ging. Barnes betonte in seiner Analyse, dass die Mannschaft um den deutschen Mittelfeldspieler aufgebaut werden müsse.

Florian Wirtz’ Perspektiven für die neue Saison

„Er ist mein Lieblingsspieler bei Liverpool“, sagte John Barnes in einem gemeinsam mit 247Bet geführten Interview. „Jetzt muss die Mannschaft um ihn herum spielen. Zuvor erledigten Ekitike, Gakpo und andere Spieler dieselbe Aufgabe, aber Wirtz muss zur zentralen Figur werden.“ Der Experte betonte, dass der Spieler keine übermäßigen Ratschläge benötige, da er jedes Mal eine gute Leistung zeige, wenn er auf dem Platz stehe.

Die Hauptaufgabe von Trainer Andoni Iraola besteht darin, das Zusammenspiel zwischen der Mannschaft und ihren Spielern sicherzustellen. Von Wirtz, Isak und Mohamed Salah wird erwartet, dass sie im neuen taktischen System ihre besten Qualitäten zeigen. Wenn Liverpool sein Spiel an Florian Wirtz’ Fähigkeiten anpassen kann, werden die Fans in der kommenden Saison zweifellos deutlich bessere Leistungen des Stars sehen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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