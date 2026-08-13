Manchester City hat offiziell bekannt gegeben, dass der Klub den Vertrag mit seinem schnellen Flügelspieler Jérémy Doku langfristig verlängert hat. Wie Goal.com berichtet, bleibt der 24-jährige Belgier bis 2031 in Manchester. Der neue Vertrag gehört zu den zentralen Plänen des Klubs für die neue Ära unter Cheftrainer Enzo Maresca und sichert die Zukunft des Spielers im Etihad Stadium. Goal.com berichtet .

Jérémy Doku wechselte 2023 vom französischen Klub Stade Rennais zu Manchester City und entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einem der gefährlichsten und agilsten Flügelspieler der Premier League. Dank seiner hohen Geschwindigkeit und technischen Klasse wurde er zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft, die die nationale Fußballszene dominiert. Doku gehört nun zum Kreis prominenter Spieler wie Phil Foden, Joško Gvardiol und Abdukodir Khusanov, die ihre Verträge beim Klub im Sommer verlängert haben.

Der neue Vertrag und der Einfluss des Trainers

Nach der Vertragsverlängerung äußerte sich Jérémy Doku begeistert über seine Zeit beim Klub und zeigte sich dankbar. Seinen Worten zufolge hat Manchester City eine enorme Rolle bei seiner Entwicklung als Fußballer und als Mensch gespielt, während er sich dank der Arbeit des Trainerstabs jeden Tag weiterentwickelt. Der Spieler betonte außerdem, dass ihm der taktische Ansatz des neuen Cheftrainers Enzo Maresca besonders gefällt und er mit großen Erwartungen auf die kommende Saison blickt.

"Da Enzo hier ist, freue ich mich sehr auf die neue Saison", sagte Doku. "Sein Fußballstil ist so geprägt, wie wir gerne spielen. Auch die Fans von Manchester City waren einer der wichtigsten Gründe für meine Vertragsverlängerung. Ich spüre ihre Liebe und Unterstützung jeden Tag und möchte ihnen den Erfolg schenken, den sie verdienen."

Großes Lob von der Klubführung

Auch der Sportdirektor des Klubs, Hugo Viana, lobte die professionelle Entwicklung und das natürliche Talent des Belgiers. Laut Viana ist Doku innerhalb kurzer Zeit zu einem beliebten Mitglied der Mannschaft und zugleich zu einem der furchterregendsten Flügelspieler im europäischen Fußball geworden.

"Jérémy ist ein herausragendes Talent, dessen Entwicklung seit seinem Wechsel zu unserer Mannschaft für alle sichtbar ist", sagte Viana. "Mit seiner außergewöhnlichen Dynamik und seinem Charakter besitzt er alle Eigenschaften, die wir bei einem Flügelspieler suchen. Er ist ein Mensch mit erstklassiger Einstellung, der sich jeden Tag verbessern möchte, und hat diese neue Vereinbarung absolut verdient."