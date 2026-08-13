Xiaomi veröffentlicht die erste Testversion des neuen Betriebssystems HyperOS 4

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Xiaomi veröffentlicht die erste Testversion des neuen Betriebssystems HyperOS 4

Xiaomi hat die erste Beta-Version seines Betriebssystems der nächsten Generation, HyperOS 4, veröffentlicht und Nutzern zugänglich gemacht. Laut Ixbt.com lag der Schwerpunkt bei der Entwicklung des neuen Systems auf der Verbesserung der Systemleistung und Benutzerfreundlichkeit sowie auf dem Ausbau der AI-Funktionen. Dadurch soll die Leistung der Geräte deutlich verbessert werden. Dies berichtet Ixbt.com in einer Meldung.

In die aktualisierte HyperOS-4-Architektur wurde die Xiaomi-HyperCore-Technologie integriert. Sie umfasst Funktionen zur Berechnung von Arbeitslasten und zum Vorladen von Daten. Diese Lösung ermöglicht eine effizientere Verteilung der Systemressourcen und reduziert die Belastung der CPU bei häufig ausgeführten Vorgängen.

Optimierung von Apps und Benutzeroberfläche

Die Entwickler haben einen neuen Mechanismus zur Ausführung von Anwendungen entwickelt und die Interaktion zwischen System- und Softwareebenen umfassend optimiert. Insbesondere die flüssige Darstellung von Animationen auf dem Startbildschirm und in beliebten Apps sowie die Reaktionsgeschwindigkeit der Benutzeroberfläche wurden Berichten zufolge deutlich verbessert.

Eine der wichtigsten Neuerungen des Systems sind die erweiterten AI-Funktionen. Die neue Software bietet Nutzern zahlreiche praktische Möglichkeiten und automatisiert die Planung von Aufgaben sowie die Erstellung von Inhalten.

AI und unterstützte Geräte

In HyperOS 4 feiert der Sprachassistent Super XiaoAi 2.0 der nächsten Generation sein Debüt. Er ist in das große Sprachmodell Xiaomi MiMo integriert. Der intelligente Assistent verbessert die Planung von Aufgaben und die Erstellung von Inhalten in Szenarien, in denen mehrere Apps und Geräte gleichzeitig genutzt werden.

Die erste Beta-Version ist derzeit für die neuesten Flaggschiff-Geräte des Unternehmens verfügbar. Käufer und Tester können die neuen Systemfunktionen auf den folgenden Geräten ausprobieren:

  • Xiaomi 17 Ultra und Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
  • Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro und Xiaomi 17
  • Redmi K90 Pro Max, seine spezielle Champion Edition sowie Redmi K90
  • die Tablets Xiaomi Pad 8 Pro und Xiaomi Pad 8

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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