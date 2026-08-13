Real Madrid sucht vor Saisonbeginn nach seiner Spielweise

Goal.com berichtet .

Der Klub gewann alle seine Testspiele im Sommer. Dazu gehörte auch die Partie gegen Deportivo La Coruña am Mittwochabend, in der sich Madrid mit 1:0 durchsetzte. Die positiven Ergebnisse konnten die Schwächen der Mannschaft auf dem Platz jedoch nicht vollständig verbergen.

Balance auf dem Platz und Probleme im Kader

Die Tests in der Vorbereitung zeigten, dass Real Madrid beim Spielaufbau noch über keinen klaren Spielstil verfügt. Lücken zwischen den Mannschaftsteilen und Konzentrationsverluste könnten zum Beginn der Pflichtspiele für erhebliche Schwierigkeiten sorgen.

José Mourinho testet weiterhin Spieler und verteilt die Einsatzminuten. Im Verlauf der Partien verliert die Mannschaft mitunter ihre Geschlossenheit, während die Gegner versuchen, diese Lücken auszunutzen. Das zwingt den Trainer dazu, seine Taktik nach jedem Spiel neu zu bewerten.

Bernardo Silva wird zur Säule des neuen Projekts

Obwohl sich die Stimmung im Klub und im Training offenbar verbessert hat, zeigen José Mourinhos Reaktionen während der Spiele, dass noch viel Arbeit bevorsteht. Seiner Ansicht nach entwickelt sich die Mannschaft allmählich weiter.

Bernardo Silva nimmt im neuen Projekt eine zentrale Rolle ein. Seine Ankunft hat Ordnung ins Mittelfeld gebracht. Der Portugiese setzt nicht nur im letzten Drittel entscheidende Akzente, sondern bietet auch eine wichtige Lösung für den Spielaufbau aus der Abwehr und die Verbindung der Mannschaftsteile.