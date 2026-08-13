Dušan Vlahovićs Zeit beim Turiner Klub geht zu Ende

Goal.com berichtet, dass Dušan Vlahovićs Zeit bei Juventus Turin zu Ende gegangen ist und der serbische Stürmer zum türkischen Klub Beşiktaş gewechselt hat. Der Transfer ermöglicht eine abschließende Bilanz einer Zeit in Italien, die nicht so glänzend verlief wie erwartet und vielen als große Enttäuschung oder Illusion in Erinnerung bleiben wird. Darüber berichtet .

Zur Erinnerung: Juventus verpflichtete ihn im Januar 2022 von Fiorentina für 70 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Außerdem erhielt der Spieler einen lukrativen Vertrag, der ein Gehalt von bis zu 12 Millionen Euro jährlich garantierte. Der Turiner Spitzenklub sah in dem 22-Jährigen, der in 108 Spielen für Fiorentina 49 Tore erzielt hatte, den besten Stürmer seiner Generation und einen Spieler, der die Mannschaft anführen konnte. Diesem Status wurde er jedoch nicht vollständig gerecht.

Trainerwechsel und Schwierigkeiten auf dem Platz

Natürlich gibt es für Vlahović einige mildernde Umstände. Er kam in einer der schwierigsten Phasen der Vereinsgeschichte zum Klub. In viereinhalb Jahren wechselte die Führung bei Juventus mehrfach, darunter traten Präsident Andrea Agnelli und der gesamte Verwaltungsrat zurück, während sich die Trainer ständig ablösten. Vlahović spielte unter Allegri, Motta, Tudor und Spalletti und traf bei Beşiktaş schließlich wieder auf Vincenzo Italiano, den Trainer, unter dem er bei Fiorentina seine besten Leistungen gezeigt hatte.

Trotz des Chaos wurde von echten Champions erwartet, auch unter solchen Umständen den Unterschied auszumachen. Vlahović gelang dies nur teilweise. Zwar erzielte er in 168 Spielen 68 Tore, doch der Stürmer hatte häufig wegen seines nervösen Spiels Probleme, insbesondere aufgrund technischer Schwächen in Duellen und Defiziten im Zusammenspiel mit seinen Mitspielern auf engem Raum. Mit dem Turiner Klub gewann er nur einen Titel: den Coppa Italia 2024, wobei er im Finale gegen Atalanta traf.

Ein neues Kapitel und finanzieller Erfolg

Vlahovićs nächster Schritt zeigt ebenfalls, dass er nicht zu dem erwarteten Star geworden ist. monatelang war der serbische Angreifer von Premier-League-Klubs, insbesondere Arsenal, sowie von Spitzenvereinen wie Barcelona und Bayern München ins Visier genommen worden. Keiner dieser Klubs zeigte jedoch ernsthaftes Interesse. Mit 26 Jahren und in der Blüte seiner Karriere wechselt er nun in die türkische Süper Lig.

Bei allem Respekt vor Beşiktaş und dem türkischen Fußball lässt sich sagen, dass dies nicht die Premier League oder La Liga ist, auch wenn türkische Klubs derzeit finanziell sehr stark aufgestellt sind. Vertraglich gingen der Spieler und seine Vertreter jedoch als klare Sieger hervor. In Istanbul erhält er ein Nettogehalt von 10 Millionen Euro pro Saison sowie Boni und ein beträchtliches Handgeld.

Unterdessen hat Juventus noch immer keinen angemessenen Ersatz für Vlahović gefunden. Kolo Muani, der zum Team stieß, ist kein klassischer Mittelstürmer im Strafraum, sondern ein beweglicher Angreifer, der sich gerne über die gesamte Offensivreihe bewegt.