Davide Frattesi wechselt von Inter zu Lazio

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Davide Frattesi wechselt von Inter zu Lazio

Einer der spektakulärsten Deals des italienischen Sommer-Transferfensters ist perfekt. Inter-Mittelfeldspieler Davide Frattesi wird seine Karriere beim Hauptstadtklub Lazio fortsetzen. Nach Angaben der italienischen Sportmedien und insbesondere von Fabrizio Romano wurde der Transfer nach Verhandlungen in letzter Minute endgültig abgeschlossen. Der Spieler kehrt nach Rom zurück, nachdem er drei Spielzeiten bei den Nerazzurri absolviert hat. Goal.com berichtet dies.

Davide Frattesi wurde zuvor in der Jugendabteilung der Roma ausgebildet, wird diesmal jedoch das Trikot der Biancocelesti tragen. Die Verantwortlichen von Inter und Lazio führten in den vergangenen Tagen intensive Verhandlungen und einigten sich auf alle finanziellen und rechtlichen Aspekte der Transferformel. Demnach wechselt der Mittelfeldspieler zunächst auf Leihbasis zu seinem neuen Verein.

Transferdetails und finanzielle Bedingungen

Wie Goal.com berichtet, wurden der Gesamtwert und die Bedingungen des Transfers klar festgelegt. Lazio zahlt 1 Million Euro für die Leihe. Der Vertrag enthält außerdem eine Kaufoption über 14 Millionen Euro, die bei Erfüllung bestimmter Bedingungen verpflichtend wird.

Das Inkrafttreten der Kaufpflicht hängt vor allem von der Anzahl der Einsätze des Spielers sowie von Lazios Platzierung in der Abschlusstabelle des Wettbewerbs ab. Darüber hinaus sieht die Vereinbarung eine Beteiligung von 50 Prozent an einem künftigen Weiterverkauf zugunsten von Inter vor. Derzeit schließen die Parteien den Austausch der Dokumente ab.

Medizincheck und Zukunftspläne

Der Spieler wird nach Rom reisen, um sich morgen der medizinischen Untersuchung zu unterziehen. Nach Abschluss des Medizinchecks soll der Transfer offiziell bekannt gegeben werden. Nach drei wechselhaften Jahren bei Inter, in denen er insgesamt 15 Tore erzielte, will Frattesi bei Lazio zum Stammspieler werden.

Der Wechsel bietet dem Spieler die Möglichkeit, seinen Platz in der italienischen Nationalmannschaft zurückzugewinnen und eine wichtigere Rolle zu übernehmen. Inter hat seinerseits bereits mit der Suche nach einem geeigneten Ersatz für die frei gewordene Position begonnen.

Quellen zufolge plant der Mailänder Klub, Liverpools Mittelfeldspieler Curtis Jones als Ersatz für Davide Frattesi zu verpflichten. Der englische Verein bewertet seinen Spieler mit 35 Millionen Euro, während Inter diesen Kandidaten bereits im Januar geprüft hatte. Im Vorfeld der neuen Saison arbeiten beide Klubs aktiv daran, ihre Kader zu verstärken.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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