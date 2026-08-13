Rangers, der Glasgower Traditionsklub, steht bei der Rückkehr des talentierten Spielers Mikey Moore vor großen Schwierigkeiten. Die Zukunft des jungen Talents, das mit starken Auftritten für Tottenham auf sich aufmerksam machte, ist weiterhin ungewiss. Eine Rückkehr an den Ibrox für eine weitere Saison gilt als unwahrscheinlich. Goal.com berichtet .

Laut Goal.com betonte der ehemalige Verteidiger Colin Hendry, dass Rangers Tottenham in Bezug auf Geschichte und Erfolge übertreffe. Dennoch soll der Londoner Klub planen, das Nachwuchstalent vor dem Ende des Sommer-Transferfensters an einen anderen Verein auszuleihen.

Mikey Moores Erfahrung in Schottland und seine Schwierigkeiten bei Tottenham

Mikey Moore kam in der vergangenen Saison nach Glasgow und begann bereits vor seinem 18. Geburtstag, sein großes Potenzial zu zeigen. Damals wurde er zum jüngsten Spieler, der für Tottenham in der Premier League zum Einsatz kam. Die inkonstanten Leistungen des Londoner Teams in den vergangenen Spielzeiten erschwerten es dem jungen Fußballer jedoch, regelmäßig Spielzeit in der ersten Mannschaft zu erhalten.

In der Saison 2025/26 bei Rangers absolvierte Moore insgesamt 47 Spiele und erzielte sieben Tore. Diese Erfahrung war ein wichtiger Schritt in seiner Entwicklung. Nach einem missglückten Start in die neue Saison und drei Spielen ohne Sieg benötigt der schottische Klub Mikey Moore, um mehr Kreativität in den Kader zu bringen.

Experteneinschätzung und Transferperspektiven

Colin Hendry erklärte gegenüber Goal.com in Zusammenarbeit mit LadBet, dass die Transfersituation angesichts der aktuellen Ergebnisse verständlicherweise für Frust bei den Fans und im Trainerstab sorge. Seiner Ansicht nach muss die von Derek McInnes trainierte Mannschaft ihren Kader verstärken.

„Mikey Moore wäre eine hervorragende Verstärkung. Mit 19 Jahren ging er in ein anderes Land und spielte für einen größeren Klub als Tottenham. In England werden viele meiner Meinung widersprechen, aber wenn man die Geschichte und andere Aspekte betrachtet, ist Rangers der größere Verein“, sagte Colin Hendry.

Trotz der Bemühungen des Experten und seiner Landsleute bleibt eine Rückkehr von Mikey Moore zu den Old-Firm-Giganten vorerst schwierig. Tottenham wird voraussichtlich in den kommenden Tagen eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des Spielers treffen.