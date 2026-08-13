Usbekische Gewichtheber gewinnen 18 Medaillen bei den Asienmeisterschaften!

Der jüngste Wettkampftag der Asienmeisterschaften im Gewichtheben für Junioren und Jugendliche in unserer Hauptstadt Taschkent verlief für die usbekische Nationalmannschaft wahrhaft triumphal und äußerst erfolgreich.

Im Laufe des Tages gewannen unsere Vertreter in verschiedenen Gewichtsklassen insgesamt 18 Medaillen und belegten alle drei Podestplätze. Damit leisteten sie einen wichtigen Beitrag zur Mannschaftswertung.

Shahnoza Haydarovas goldener Hattrick

Der klare Star und die unbestrittene Heldin des Tages war Shahnoza Haydarova Sie bewies in der Gewichtsklasse bis 69 kg sowohl bei den Juniorinnen als auch bei den Jugendlichen ihre Überlegenheit. Bei den Juniorinnen gewann Shahnoza drei Goldmedaillen im Reißen, Stoßen und Zweikampf. Bei den Jugendlichen holte sie ebenfalls Gold im Reißen und im Zweikampf sowie Silber im Stoßen.

Bei den Junioren in der Gewichtsklasse bis 85 kg gewann außerdem Otabek Karimov Gold im Reißen sowie Bronze im Zweikampf und Stoßen. Bei den Jugendlichen Hikmatillo Haydarov (85 kg) gewann Gold im Reißen, Silber im Zweikampf und Bronze im Stoßen.

Medaillenparade: Wer erzielte welches Ergebnis?

Goldmedaillen (7)

Junioren:

69 kg: Shahnoza Haydarova — Reißen

69 kg: Shahnoza Haydarova — Stoßen

69 kg: Shahnoza Haydarova — Zweikampf

85 kg: Otabek Karimov — Reißen

Jugendliche:

69 kg: Shahnoza Haydarova — Reißen

69 kg: Shahnoza Haydarova — Zweikampf

85 kg: Hikmatillo Haydarov — Reißen

Silbermedaillen (6)

Junioren:

69 kg: Nurhayot Qobilova — Stoßen

69 kg: Nurhayot Qobilova — Zweikampf

85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Stoßen

85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Zweikampf

Jugendliche:

69 kg: Shahnoza Haydarova — Stoßen

85 kg: Hikmatillo Haydarov — Zweikampf

Bronzemedaillen (5)

Junioren:

69 kg: Nurhayot Qobilova — Reißen

85 kg: Azizbek Qutbiddinov — Reißen

85 kg: Otabek Karimov — Stoßen

85 kg: Otabek Karimov — Zweikampf

Jugendliche:

85 kg: Hikmatillo Haydarov — Stoßen

Bei diesen von Taschkent ausgerichteten kontinentalen Meisterschaften zeigen unsere Gewichtheber weiterhin ihr Können.

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