Offiziell: Schottland ernennt neuen Nationaltrainer

Im schottischen Fußball beginnt eine neue Ära. Der Schottische Fußballverband (SFA) hat offiziell bekannt gegeben, dass der 39-jährige belgische Nachwuchstrainer Sébastien Pocognoli zum Cheftrainer der Nationalmannschaft ernannt wurde.

Der Trainer unterschrieb bei Schottland einen zunächst auf zwei Jahre befristeten Vertrag und wird das Team in der neuen Saison der UEFA Nations League sowie in den anstehenden Qualifikationsspielen betreuen.

Der 90 Jahre lang erwartete Titel mit Union und europäische Anerkennung

Trotz seines jungen Alters hat sich Sébastien Pocognoli als einer der talentiertesten und modernsten Trainer Europas einen Namen gemacht:

Historische Sensation in Belgien: In seiner ersten Saison als Cheftrainer führte Pocognoli Union Saint-Gilloise zum belgischen Meistertitel — dem ersten Meisterschaftserfolg des Vereins seit 90 Jahren;

Champions League und Supercup: Er führte Union erstmals in der Vereinsgeschichte in die Gruppenphase der UEFA Champions League und gewann den belgischen Supercup;

Belgiens Trainer des Jahres: Nachdem er zum besten Trainer des Landes gewählt worden war, übernahm er 2025 den französischen Klub Monaco. Im Juni trennte er sich vom Verein, nachdem dieser die Ligue 1 auf Platz sieben beendet hatte.

Clarks Rücktritt nach der WM 2026 und eine neue Herausforderung

Das Amt des schottischen Nationaltrainers war nach der Weltmeisterschaft 2026 vakant geworden:

Steve Clarks Abschied: Steve Clark, der die Nationalmannschaft viele Jahre betreut hatte, trat freiwillig zurück, nachdem Schottland bei der WM 2026 nicht über die Gruppenphase hinausgekommen war;

Das Ziel des schottischen Verbands: Unter Sébastien Pocognoli will der Verband die Nationalmannschaft verjüngen, einen offensiven und modernen Fußballstil etablieren und Schottland in die europäische Elite zurückführen.

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