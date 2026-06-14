Schottische Nationalmannschaft gewinnt zum Auftakt gegen Haiti

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Schottische Nationalmannschaft gewinnt zum Auftakt gegen Haiti

Der intensive Wettbewerb bei der historischen FIFA WM 2026, die auf den grünen Feldern jenseits des Ozeans ausgetragen wird, geht weiter. Während eine freundliche und leidenschaftliche Fußballatmosphäre herrscht, ist der erste Spieltag der Gruppe C abgeschlossen und die ersten Spitzenreiter des Quartetts stehen fest. Im prachtvollen Gillette Stadium in Foxborough traf der europäische Vertreter, die schottische Nationalmannschaft, auf das Team aus Haiti vom nordamerikanischen Kontinent.

In diesem Duell, in dem Punkte lebenswichtig waren, sicherten sich die schottischen Ballkünstler einen knappen, aber wichtigen Sieg.

Das einzige Siegtor durch John McGinn

Das Spiel begann wie erwartet mit unaufhörlichen Angriffen und intensivem Kampf auf beiden Seiten. In der 28. Minute der ersten Halbzeit traf der erfahrene schottische Mittelfeldspieler John McGinn präzise ins gegnerische Tor und versetzte die tausenden europäischen Fans im Stadion in Ekstase.

Trotz der Bemühungen der haitianischen Spieler, in den verbleibenden Minuten auszugleichen, agierten die schottische Abwehr und der Torhüter souverän und hielten ihren Kasten sauber. So sicherte sich Schottland mit dem 1:0-Sieg die ersten drei Punkte.

In der folgenden Analyse-Tabelle finden Sie die Ergebnisse des 1. Spieltags der Gruppe C sowie den aktuellen Tabellenstand:

Gruppenphase und Spieltag

Begegnung

Offizielles Ergebnis

Torschütze und Minute

Stadion

Aktueller Tabellenführer

Gruppe C, 1. Spieltag

Haiti — Schottland

0 : 1

John McGinn (28. Minute)

Gillette Stadium


(Foxborough)

Schottland


(mit 3 Punkten)

Gruppe C, 1. Spieltag

Brasilien — Marokko

1 : 1

Überraschung in Gruppe C: Brasilien lässt Punkte liegen

Zur Erinnerung: Im Eröffnungsspiel dieser Gruppe gab es ein echtes Überraschungsergebnis. Einer der Turnierfavoriten, die brasilianische Nationalmannschaft unter der Leitung von Carlo Ancelotti, spielte gegen den afrikanischen Vertreter Marokko nur 1:1 unentschieden und ließ wertvolle Punkte liegen.

Aufgrund dieses Ergebnisses ist Schottland nach dem Sieg gegen Haiti mit 3 Punkten alleiniger Tabellenführer der Gruppe C. Die Fans dürfen sich auf weitere spannende und dramatische Spiele freuen.

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SchottlandHaitiJohn McGinnFoxboroughGillette Stadium
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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