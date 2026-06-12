Bayern München bietet 53 Millionen Euro für Ismael Saibari

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Bayern München bietet 53 Millionen Euro für Ismael Saibari

Der FC Bayern München hat seine Bemühungen um den PSV- und Eredivisie-Star Ismael Saibari intensiviert. Der Bundesliga-Gigant hat ein verbessertes Angebot über insgesamt 53 Millionen Euro für den 25-jährigen Mittelfeldspieler abgegeben. Der marokkanische Nationalspieler ist zum Hauptziel geworden, um das Mittelfeld vor der neuen Saison zu verstärken. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Wie das Eindhoven Dagblad berichtet, hat Bayern das Angebot deutlich erhöht, um den Transfer des talentierten Spielmachers zu beschleunigen. Der deutsche Verein hat ein Paket aus 48 Millionen Euro garantierter Ablöse und 5 Millionen Euro an Bonuszahlungen vorgelegt. Obwohl Saibari derzeit bei der marokkanischen Nationalmannschaft weilt, führen seine Vertreter weiterhin Gespräche über einen Wechsel in die Allianz Arena.

Die PSV-Führung möchte den größtmöglichen Nutzen aus diesem Deal ziehen. Der niederländische Verein achtet nicht nur auf die Gesamtsumme, sondern auch auf die Zahlungsbedingungen und -pläne. Sollte der Transfer zu diesem Preis zustande kommen, würde Saibari zum teuersten Verkauf in der Geschichte der PSV werden. Der amtierende Eredivisie-Meister ist sich bewusst, dass er seinen Leistungsträger möglicherweise ziehen lassen muss.

Die Parteien planen, den Vertrag nach dem 30. Juni zu unterzeichnen. Dieses Datum ist für die PSV aus Sicht der Finanzberichterstattung von strategischer Bedeutung. Dennoch wird erwartet, dass Saibari noch vor diesem Datum den medizinischen Check absolviert. Bayern hat signalisiert, dass sie bereit sind, alle Versicherungsrisiken für den Zeitraum zwischen dem Medizincheck und dem Inkrafttreten des Vertrags zu übernehmen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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